Kupci odustaju, cijene stoje visoko: Što se događa s nekretninama u našoj županiji?

Iako cijene nekretnina, osobito novogradnje, i dalje rastu, domaće tržište bilježi osjetan pad prometa. Prema podacima objavljenima u programu HRT-a, u prvih šest mjeseci ove godine prodaja stanova u Hrvatskoj pala je za gotovo 15 posto, pri čemu najizraženiji pad bilježi Splitsko-dalmatinska županija – čak 30 posto.

Na godišnjoj razini u Hrvatskoj se proda oko 27 tisuća stanova, najviše u Zagrebu i na obali, gdje su cijene kvadrata ujedno i najviše. Upravo su, upozoravaju stručnjaci, nerealno visoke cijene jedan od glavnih razloga usporavanja tržišta. U Zagrebu je zabilježen pad prodaje od 20 posto, u Istri također, dok je u Dalmaciji svaka treća nekretnina trenutačno bez kupca.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Dubravko Ranilović za HRT ističe kako na tržište utječu recesija i globalna neizvjesnost, ali dodaje da iz agencija sve češće dolazi isti odgovor – cijene su otišle previsoko.

Ipak, nisu svi suglasni da je riječ o krizi. Iskusna splitska agentica za nekretnine Anita Lozo smatra kako se radi o psihološkom trenutku, odnosno fazi u kojoj tržištu treba vremena da prihvati novu realnost. Kupci, kaže, više nisu spremni plaćati jednako za starogradnju i novogradnju, pogotovo jer su se njihove cijene gotovo izjednačile, što dugoročno nije održivo.

Slična situacija prisutna je i u Istri, gdje se slabija prodaja dijelom pripisuje smanjenom interesu stranih kupaca, osobito iz Njemačke i Austrije, zemalja koje su trenutno pogođene gospodarskom neizvjesnošću.

Agenti na terenu ističu i još jedan problem – vlasnicima je često teško prihvatiti da njihove nekretnine ne vrijede onoliko koliko su zamislili, zbog čega se tržište dodatno koči. Stručnjaci smatraju da bi se stanje popravilo kada bi se dio od gotovo 600 tisuća praznih privatnih stanova vratio na tržište, čime bi se povećala ponuda, a potencijalno i snizile cijene.