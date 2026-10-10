Kupce poznatog trgovačkog lanca čeka velika promjena: Uvode opciju koju rijetki nude

Nova usluga trebala bi kupcima olakšati planiranje nabave, sastavljanje košarice i naručivanje proizvoda, izvijestio je njemački stručni list Lebensmittel Zeitung (LZ), prenosi Fenix.

Usluga će se uvoditi postupno, a cilj je automatizirati sve veći dio procesa kupnje.

Od pametnog popisa do automatske narudžbe

U početnoj fazi korisnici će moći izrađivati pametne popise za kupovinu koji će prepoznavati njihove potrebe i navike. U sljedećem koraku AI asistent trebao bi moći samostalno sastavljati košaricu prema kriterijima koje odredi kupac, poput prehrambenih navika, željenog cjenovnog razreda ili ekoloških preferencija.

Krajnji je cilj omogućiti korisnicima da digitalnom asistentu prepuste i završetak kupnje. Na njihov zahtjev sustav bi mogao samostalno dovršiti narudžbu i proces plaćanja.

Prema pisanju njemačkog stručnog lista, usporedivu naprednu funkcionalnost na tamošnjem tržištu dosad je nudio servis za dostavu namirnica Knuspr, dio Rohlik grupe, čiji AI agent može preuzeti cijeli proces naručivanja.

Borba za izravan odnos s kupcima

U dm-u smatraju da će umjetna inteligencija značajno promijeniti način na koji ljudi kupuju, ali i poslovanje trgovaca i proizvođača.

‘To će imati dalekosežne posljedice za naše poslovanje. Trgovci i brendovi moraju zajednički raditi na tome da njihova ponuda ostane relevantna za kupce’, istaknuo je direktor dm-a Sebastian Bayer.

Uvođenjem vlastitog AI asistenta dm nastoji zadržati kupce unutar svojeg digitalnog ekosustava i sačuvati izravan kontakt s njima, umjesto da tu ulogu prepusti velikim tehnološkim kompanijama. Među njima je i Meta, koja je nedavno predstavila asistenta Muse.

Nova tehnologija mogla bi donijeti i dodatne zahtjeve dobavljačima, osobito kada je riječ o točnosti informacija o proizvodima i zaštiti podataka. Upravo će kvaliteta tih podataka biti važna kako bi asistent mogao pouzdano preporučivati proizvode i sastavljati košarice u skladu s korisničkim željama.