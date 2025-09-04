KULTURNO LJETO NA MERTOJAKU Na rasporedu je mjuzikl za djecu Pingvin u Hrvatskoj

U okviru 3. Kulturnog ljeta na Mertojaku, nakon kazališnih predstava za odrasle, na red je došao i lutkarski mjuzikl za djecu PINGVIN U HRVATSKOJ, poznatog splitskog glazbenog autora Duška Mucala.

To je priča o ljepotama Hrvatske ispričana kroz slučajni posjet jednog pingvina lijepoj našoj domovini. Preko Dalmacije i tisuću otoka, Plitvičkih jezera, planina i nizina, Istre, Gorskog kotara, Zagreba, Zagorja i Slavonije, pingvin se susreće sa novim prijateljima: psom dalmatincem, ličkim medom, orlom, istarskom kozom, vjevericom Zagi i konjem lipicancem. Svatko od njih pokazuje mu dio ljepota Hrvatske i kao pravi domaćini gostoljubivo mu pomažu u svim zgodama i nezgodama koje mu se događaju za vrijeme boravka u Lijepoj našoj. Zanimljiva priča i desetak pjevnih songova čine ovaj lutkarski mjuzikl edukativnim, zabavnim, raspjevanim i interaktivnim, u trajanju od 30 minuta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Besplatna predstava je na rasporedu u petak, 5. rujna sa početkom u 18,00 sati na amfiteatru Krug, Mertojak, Doverska ulica 17, uz poziv svim mališanima i njihovim pratiteljima.