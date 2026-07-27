Kulturnjaci dižu bunu u Splitu: Ako pregovori propadnu, slijedi štrajk

Kulturni djelatnici splitskih ustanova najavili su mogućnost pokretanja štrajka koji bi se izravno mogao odraziti na održavanje programa Splitskog ljeta. Konačna odluka bit će poznata nakon nastavka postupka mirenja između Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi i Grada Splita. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi najavio je konferenciju za medije koja će se održati u četvrtak, 30. srpnja, ispred zgrade splitske gradske uprave u Banovini. Sindikalni predstavnici tada će javnost upoznati s ishodom pregovora, ali i s daljnjim aktivnostima ako dogovor s Gradom ne bude postignut.

Štrajk odmah nakon neuspjelog mirenja

Nastavak postupka mirenja s Gradom Splitom održat će se istoga dana. U Sindikatu poručuju da će, ne bude li pronađeno za njih prihvatljivo rješenje i postignut dogovor o pravednom povećanju plaća, kulturni djelatnici u splitskim ustanovama odmah pokrenuti već najavljeni štrajk. Kao jedan od glavnih razloga za sindikalnu akciju navode nejednak tretman zaposlenih u gradskom sustavu. Ističu da je Grad Split svojim službenicima i namještenicima već osjetno povećao plaće, što Sindikat podržava, dok se povećanja pripremaju i za zaposlene u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja.

"Kulturni radnici ostali su na začelju"

Iz Sindikata upozoravaju da su kulturni djelatnici izostavljeni iz pozitivnih trendova povećanja plaća te da su ostali na začelju gradskog sustava. Posebno naglašavaju da bi eventualni štrajk mogao imati ozbiljne posljedice za kulturna događanja u gradu, a najviše bi mogao biti pogođen program Splitskog ljeta. Na konferenciji će biti predstavljena točna procedura mogućeg štrajka, njegovi ciljevi i ustanove koje bi bile obuhvaćene sindikalnim aktivnostima.

Javnosti će se obratiti glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić, sindikalni povjerenici splitskih ustanova u kulturi te istaknuti djelatnici gradskih kulturnih ustanova.