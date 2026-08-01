Kultni turnir na Zvončacu mijenja termin: Izvlačenje parova ranije zbog Hajduka

Turnir „Prvenstvo svita u balunu na skalini”, koji se tradicionalno održava na kupalištu Zvončac, odnosno „Na Jadrana”, kako to mjesto zovu brojni Splićani, i ove godine donosi prepoznatljivu kombinaciju baluna, druženja i splitske nogometne tradicije.

Riječ je o jednom od kultnih ljetnih događaja među ljubiteljima malog nogometa. Igra se na male branke, na jedinstvenom terenu sa skalinom po sredini, zbog čega sama tehnika često nije dovoljna. Za uspjeh su potrebni snalažljivost, dobar osjećaj za prostor i barem malo one poznate splitske nogometne „funcutarije”.

Na ovom su terenu tijekom godina zaigrala brojna poznata imena. Nekada je ondje znao nastupati i legendarni Bernard Vukas, dok je Zvončac danas jedno od omiljenih mjesta Marka Livaje.

Organizatori su uoči početka turnira objavili i promjenu termina izvlačenja parova. Ono je u nedjelju, 2. kolovoza, prvotno trebalo biti održano u 19.50 sati, no zbog utakmice Varaždin – Hajduk pomaknuto je na 17 sati.

– Zbog utakmice Varaždin – Hajduk izvlačenje parova neće se održati u predviđenom terminu u 19.50, nego ranije, u 17 sati – poručio je organizator Damir Karaman.