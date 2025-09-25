Kultna splitska konoba 'Dioklecijan', poznatija kao 'Tri volta' ne zatvara svoja vrata? Posjetili smo objekt: "Mi se ne zatvaramo, radimo normalno"

Splitska javnost jučer je dobila vijest da se zatvara kultna zalogajnica 'Diklecijan', poznata i kao 'Tri volta', smještena u samom srcu Dioklecijanove palače. Međutim, prema informacijama koje smo dobili iz same konobe, objave u medijima nisu bile točne.

Posjetili smo vlasnice 'Tri volta' kako bismo provjerili istinitost vijesti, a njihov je odgovor bio jasan i nedvosmislen: konoba neće zatvoriti svoja vrata!

"Nema nikakvog zatvaranja, netko je to samo provalio i 'bacio medijsku patku'. Mi se ne zatvaramo, radimo normalno. Imamo puno posla, trenutno sam u gužvi. U svakom slučaju, jasno i glasno vam kažem: mi se ne zatvaramo. 'Tri Volta' nastavlja s radom", rekla nam je šefica konobe, koja nije imala previše vremena za razgovor s nama.

Više puta je zatvarali

Popularna konoba nastavlja s radom i očekuje posjetitelje kao i dosad. Vrijedi napomenuti da je vlasnik kultne zalogajnice bio Ante Prkić, jedan od najpoznatijih splitskih ugostitelja, koji je više od 50 godina vodio 'Tri Volta'.

Nakon njegove smrti 2022. godine, aktualizirala se priča o zatvaranju popularnog objekta, no on je i nakon njegove smrti nastavio s radom pod imenom zalogajnica 'Dioklecijan'. Podsjetimo, mediji su i prije pet, ali i prije sedam i osam godina pisali o potencijalnom zatvaranju 'Tri Volta', ali i tada je zalogajnica ipak nastavila s radom - i radi i danas na istoj lokaciji.

Bilo kako bilo, nije poznato hoće li se 'Tri Volta' zaista sada zatvoriti. No, iz ugostiteljskog objekta kojeg smo posjetili tvrde da se to neće dogoditi i da nastavljaju s radom. Nisu nam željeli potvrditi informaciju o zatvaranju, a sve vezano uz zatvaranje jasno demantiraju. Je li riječ o netočnoj informaciji ili se u pozadini skriva nešto sasvim drugo, što je izravno povezano sa zalogajnicom 'Dioklecijan', za sada nije poznato, a detalje iz 'Tri Volta' ne žele nam otkriti.