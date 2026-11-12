Kukoč žestoko po Šuti uoči Gradskog vijeća: „Uzima građanima iz novčanika, a gleda gdje će staviti kotač!”

Uoči današnje sjednice Gradskog vijeća Splita, predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč oštro je kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu i način na koji, prema njegovim tvrdnjama, aktualna gradska vlast upravlja gradskim financijama.

Kukoč se posebno osvrnuo na opsežan dnevni red sjednice, rebalans proračuna, financijske rezultate gradskih tvrtki i ustanova te najavljene poteze koji bi, smatra, mogli dodatno opteretiti građane.

„Plan je iscrpljivanjem vijećnika usvojiti sve u gluho doba noći”

Na početku obraćanja Kukoč je upozorio na broj točaka dnevnog reda, ocijenivši da takav način rada otežava kvalitetnu raspravu.

„Danas imamo sjednicu Gradskog vijeća s 57 točaka. Da o svakoj govorimo samo 10 minuta, sa stankama, trajat će danima. Sve točke su važne i očito je plan iscrpljivanjem vijećnika usvojiti sve u gluho doba noći kako bi javnost što manje znala i komentirala”, poručio je Kukoč.

Posebno je kritizirao predloženi rebalans proračuna.

„Imamo rebalans proračuna u kojem se kultura, mladi, prostorno planiranje, zaštita okoliša, razvoj Grada i izgradnja prometnica smanjuju, a stavke marketinga, subvencija i zabave povećavaju. To najbolje oslikava smjer ove gradske vlasti. Kruha i igara”, ustvrdio je.

„Šuta želi skriti na što je trošio naš novac”

Predsjednik splitskog SDP-a problematizirao je i, kako navodi, izostanak izvješća o izvršenju gradskog proračuna za prvih šest mjeseci ove godine.

„Uopće je deplasirano raspravljati o rebalansu proračuna kada gradonačelnik nije dao izvještaj o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. To ni Kerum nije radio jer to je zakonska dužnost. Ne vidim logično objašnjenje osim da Šuta želi skriti na što je trošio naš novac”, izjavio je Kukoč.

Na meti kritika Čistoća, Vodovod, Promet i HNK

Kukoč se osvrnuo i na financijsko poslovanje gradskih tvrtki i ustanova, čija se izvješća također nalaze na dnevnom redu.

Prema podacima koje je iznio, Čistoća je u 2025. godini poslovala s gubitkom od gotovo 1,5 milijuna eura, dok je broj zaposlenih u posljednjih deset godina porastao za 35 posto.

„Šutino rješenje? Uzeti građanima iz novčanika nerazumnih 300 posto više!”, poručio je, kritizirajući povećanje troškova za građane.

Govoreći o Vodovodu, ustvrdio je da ta tvrtka bilježi gubitak veći od pola milijuna eura te da je samo tijekom prošle godine zaposlila 50 novih radnika.

„Šuta, naravno, opet izlaz vidi u većim računima za građane”, rekao je.

Kritike je uputio i na račun gradskog prijevoznika Promet.

Prema Kukočevim navodima, Promet je prošle godine zabilježio pad prihoda od prodaje karata, dok je broj zaposlenih u posljednje dvije godine porastao sa 600 na 700.

„Kako to platiti? Pogađate, uzeti još 13 milijuna eura građanima”, izjavio je.

Osvrnuo se i na Hrvatsko narodno kazalište Split, za koje tvrdi da bilježi gubitak od 1,3 milijuna eura te da mu, prema sistematizaciji, nedostaje više od stotinu radnika.

„Što mislite tko će platiti taj deficit? Prihod od kotača na Rivi? Ne, ponovno svi mi!”, poručio je.

„Uzmi građanima, to je najlakše”

Kukoč smatra da bi gradska vlast trebala tražiti odgovornost uprava gradskih tvrtki i stručnih službi te pronaći dugoročna rješenja za financijske probleme.

„Dakle, Šuta neće sjesti direktore i stručne službe, zahtijevati odgovornost pa pronaći rješenje. Ne! Uzmi građanima, to je najlakše, a ti gledaj gdje ćeš staviti kotač”, rekao je.

Potom je gradonačelniku uputio i osobnu kritiku.

„Kad ovako vodi gradske financije, zapitaš se što bi bilo da nije računovođa?”, upitao je Kukoč.

Kritizirao i prodaju zemljišta na Žnjanu te novo zaduživanje

Predsjednik splitskog SDP-a upozorio je i na planove vezane uz gradsku imovinu i financiranje projekata.

„Uz sve navedeno, prodaje i obiteljsko zlato, odnosno vrijedno građevinsko zemljište na Žnjanu, i diže novi kredit”, ustvrdio je.

Na kraju obraćanja osvrnuo se na širu sliku razvoja Splita, od iseljavanja mladih obitelji do visokih cijena nekretnina i oslanjanja gradskog gospodarstva na turizam.

„U gradu koji iz godine u godinu gubi mlade obitelji, u kojem nema privrede osim monokulture turizma, u kojem cijene nekretnina idu prema 10.000 eura po četvornome metru, Šuta, bez jasne vizije, servira pijane zabave za mase i skupo ih naplaćuje”, poručio je.

Svoje obraćanje završio je pitanjem upućenim gradonačelniku:

„Normalni ljudi se s pravom pitaju, kuda plovi ovaj brod, Tomislave?”