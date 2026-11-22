Pripreme za splitski Advent ponovno su se našle na udaru kritika oporbe. Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč oštro je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, neorganiziranosti, odustajanja od ranije najavljenih sadržaja i visokih troškova manifestacije. Posebno ga je zasmetala informacija da se za najam jedne dekorativne jelke planira izdvojiti čak 25.000 eura.

U priopćenju upućenom medijima u nedjelju, 22. studenoga, Kukoč je poručio kako je ovogodišnji Advent samo još jedan primjer načina na koji aktualni gradonačelnik upravlja Splitom.

"Advent je samo najnoviji primjer kako Šuta vodi Split. Obećao je smanjiti porez na dohodak pa odustao. Najavljivao je rušenje Poljuda pa se predomislio. Obećao je komunalni red pa popustio Kerumu. Sad smo istu stvar gledali dvaput u pripremi Adventa. Najavi pa odustane", poručio je Kukoč.

"Tomislav Šuta jednostavno nije dorastao poslu gradonačelnika"

Predsjednik splitskog SDP-a smatra da učestale promjene odluka pokazuju ozbiljne probleme u načinu upravljanja gradom.

"Kad se to ponavlja iz teme u temu, to govori o sposobnostima čovjeka koji nam vodi grad. Prvo izađe s velikom najavom, a tek onda provjerava može li je provesti. Tako se ne vodi ni udruga, Tomislav Šuta jednostavno nije dorastao poslu gradonačelnika. Jedino u čemu je odlučan jest dizanje cijena javnih usluga. Kad treba podići račune Splićanima, tu se ne predomišlja", izjavio je.

Kukoč upozorava da se splitski Advent približava, a da građani i potencijalni posjetitelji još uvijek nemaju jasnu sliku o konačnom programu.

Prema navodima SDP-a, na službenoj stranici manifestacije nekoliko dana prije najavljenog otvaranja još je uvijek objavljen prošlogodišnji program. U međuvremenu se odustalo od panoramskog kotača, kao i od nastupa Dina Merlina.

"Tko pjeva, ne znamo. Tko plaća, nažalost, znamo"

Kukoč je od gradonačelnika zatražio hitnu objavu konačnog programa, ali i detaljnog troškovnika manifestacije.

"Šuta je obećao najbolji Advent u Hrvatskoj, a ovakav amaterizam još nismo vidjeli u bogatoj povijesti našeg grada. Prvo je najavio program zbog kojeg bi ljudi trebali doći u Split, a sada oni koji razmišljaju o dolasku više ne znaju što će se od najavljenog održati, što je otpalo, a što će tek otpasti", naveo je.

Posebno je kritizirao činjenicu da, prema njegovim tvrdnjama, službene informacije nisu ažurirane.

"Na službenoj stranici lanjski raspored. Tko pjeva, ne znamo. Tko plaća, nažalost, znamo. Svi mi, kojima Šuta diže račune na nerazuman i, da, nasilan način", poručio je Kukoč.

Jelka od 25.000 eura izazvala posebne kritike

Najviše pozornosti u priopćenju privlači podatak o planiranom najmu dekorativne jelke, čija se vrijednost procjenjuje na 25.000 eura.

Kukoč taj iznos uspoređuje s ranijim nabavama ukrasnih jelki koje su provodili Parkovi i nasadi.

"Nevjerojatna lakoća rasipanja se nastavlja. Čitamo da se jedna dekorativna jelka planira unajmiti za 25.000 eura! Strašno je s koliko nonšalancije gradonačelnik prosipa novac građana od kojih istodobno traži da sve više izdvajaju za osnovne usluge", izjavio je.

Prema podacima koje navodi, Parkovi i nasadi su 2024. godine za nabavu ukrasnih rezanih jelki ugovorili nešto više od 6.000 eura, dok je prošle godine taj iznos bio približno 8.500 eura.

Ovogodišnja procijenjena vrijednost najma jedne dekorativne jelke tako je gotovo tri puta veća od prošlogodišnjeg iznosa za nabavu ukrasnih rezanih jelki, upozorava Kukoč.

"Što je točno u toj cijeni i je li ugovor već potpisan?", pita predsjednik splitskog SDP-a.

SDP traži objavu svih troškova

Na kraju priopćenja Kukoč je pozvao gradonačelnika da javnosti predstavi sve ugovorene troškove Adventa, uključujući nabave koje su još u tijeku.

"Tomislave, objavite konačno što će se održati, gdje i kada! Na istom mjestu pokažite što su Grad i gradske tvrtke već ugovorili, po kojoj cijeni i koje su nabave još otvorene. Krenite od drvca", poručio je.

Od gradske uprave traži i objavu specifikacije najma dekorativne jelke kako bi građani mogli vidjeti što je sve uključeno u planiranu cijenu.

"Objavite specifikaciju da ljudi vide što plaćaju jer više ne vjerujemo da znate raspolagati našim novcem. Ako ugovor još nije potpisan, recite koje ste povoljnije mogućnosti provjerili ili ponovno odustanite, ali radite konačno svoj posao!", zaključio je Kukoč.