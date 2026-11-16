Predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč zatražio je od Tomislava Šute da objasni rast rashoda za zaposlene u gradskoj upravi. Nacrt proračuna za 2027. predviđa 19,29 milijuna eura, gotovo 1,9 milijuna više nego u planu za 2026.

„Zgrožen sam lakoćom kojom Šuta Splićanima podiže račune, dok za zaposlene u gradskoj upravi planira gotovo dva milijuna eura više. Nemam ništa protiv toga da ljudi koji dobro rade svoj posao dobiju veće plaće, ali prema pisanju medija ovog listopada, Šuta je u manje od godinu i pol zaposlio 33 osobe! Zato ga pitam, koliko ljudi još planira zaposliti? Postoji li plan ili je samo nebo granica?”