Kukoč se narugao Šuti zbog panoramskog kotača: "Od kotača se zavrtio samo natječaj"

Nakon što je odbijena famozna i u najmanju ruku sumnjiva ponuda za kotač, tražimo od Tomislava Šute da novac predviđen za kotač preusmjeri u adventske programe na Mertojaku i drugim izostavljenim lokacijama.

U javnom pozivu nema ni Zvončaca, Šperuna, Slatina, Obrova ni Morpurgove poljane. Gradonačelnik najavljuje najveći Advent dosad, a izostavio je četiri petine grada.

Negdje se poduzetnici mogu snaći sami i rade to odlično, ali negdje grad mora pomoći, poručuje predsjednik splitskog SDP-a:

„Od Šutina kotača, zavrtio se samo natječaj, zato imam dobru i lošu vijest za njega. Loša je Tomislavu već poznata, čini se da neće biti selfija s kotačem. Dobra je vijest da sad s ušteđenim novcem može organizirati advent na Mertojaku i ostalim lokacijama koje su dio ovog grada jednako kao i Riva. Šalu na stranu, stvarno ga pozivam da ne popravlja ono što radi. Na Mertojaku već imate ljude koji znaju kako organizirati advent na koji će ljudi s guštom doći. Proteklih šest godina su to bile, velikom većinom, mlade obitelji s djecom za koje ovaj grad nije napravio gotovo ništa. Pomozite im bar da vrate život u kvart tijekom najljepšeg dijela godine", poručuje Kukoč.

„Ako Šuta i dalje želi kotač na Rivi, neka ponudi površinu u zakup.

Gospodin Selak, koji je stavio kotač u Makarskoj, javno kaže da je zainteresiran platiti gradu kao što je platio i Makarskoj. Sigurno ih ima još zainteresiranih pa da se Tomislav može slikati. Makarska je ljeti od zakupa površine za kotač uprihodila 29.000 eura.", naglašava Kukoč te zaključuje:

„Gradonačelniče, još ima vremena. Kad vas ljudi na Mertojaku pitaju „Oće li bit?“, recite im „Hoće“ i pobrinite se da bude. Jednako kao što ste to napravili u svom kvartu.”