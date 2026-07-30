Kukoč prozvao one koji su godinama surađivali s Kerumom: "Sve što je slano nije ni mački drago"

Povodom današnjeg uhićenja Željka Keruma i njegovih suradnika, gradski vijećnik Grada Splita Danijel Kukoč (SDP) poručio je kako nadležnim institucijama treba prepustiti da utvrde sve činjenice, uz puno poštivanje presumpcije nevinosti, ali i naglasio da ovaj slučaj otvara važna politička pitanja o odgovornosti, transparentnosti i kriterijima političkih suradnji u Splitu.

- Današnje uhićenje Željka Keruma i njegovih suradnika ozbiljan je događaj koji će, vjerujem, rasvijetliti sve okolnosti koje su predmet postupanja nadležnih tijela. Kao i u svakom pravnom postupku, važno je poštovati presumpciju nevinosti i dopustiti da se činjenice utvrde u zakonom propisanom postupku.

No, bez obzira na ishod postupka, ovo je trenutak za ozbiljno političko propitivanje. Građani se s pravom pitaju zašto se o brojnim temama koje su od javnog interesa, godinama govorilo, a odgovori su izostajali. Povjerenje u institucije ne gradi se kada reakcije dolaze nakon dugog proteka vremena, nego kada su pravodobne, dosljedne i jednake prema svima.

Posebnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da se ponovno spominje objekt koji je godinama bio predmet javnih rasprava. U Dalmaciji postoji izreka: "Sve što je slano nije ni mački drago." Od slanog pršuta do svih "slanih" političkih priča koje su godinama opterećivale Split, građanima je zaista previše okolnosti koje ostavljaju prostor za sumnje i narušavaju povjerenje u rad javnih institucija.

Ovo je ujedno i trenutak za političku odgovornost onih koji su godinama s Kerumom gradili političke odnose, partnerstva ili većine. To nije pitanje samo kaznene odgovornosti, nego i političkog integriteta. Građani imaju pravo čuti od svih političkih aktera, uključujući i Tomislava Šutu, smatraju li da su takve političke suradnje bile ispravne i bi li ih danas ponovno sklopili.

Split zaslužuje politiku koja neće ovisiti o političkim trgovinama i kratkoročnim interesima, nego o transparentnosti, odgovornosti i dosljednosti. Građani očekuju da se isti kriteriji primjenjuju na sve, bez obzira na političku moć, funkciju ili utjecaj. Samo tako može se postupno vratiti povjerenje u javne institucije i politički sustav - navodi u priopćenju za medije.