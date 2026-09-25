Kukoč izjavom digao veliku prašinu u Srbiji i Sloveniji: "Nikada neću priznati..."

Toni Kukoč ponovno je otvorio jednu od rasprava koje među ljubiteljima košarke vjerojatno nikada neće imati konačan odgovor: jesu li najveće zvijezde današnjeg NBA-a doista bolje od velikana koji su iz Europe u najjaču ligu svijeta odlazili prije nekoliko desetljeća?

Trostruki NBA prvak s Chicago Bullsima i član Košarkaške kuće slavnih govorio je o Nikoli Jokiću, Luki Dončiću i Giannisu Antetokounmpu, ali i o Draženu Petroviću, Dinu Rađi, Vladi Divcu, Arvydasu Sabonisu i Šarunasu Marčiulionisu.

Njegove izjave iz emisije Sport Nedjeljom prenio je Eurohoops, a odjeknule su i u drugim europskim sportskim medijima.

"Jokić je košarkaški genij"

Kukoč pritom nipošto nije umanjivao ono što danas rade Jokić i Dončić. Upravo suprotno, prenosi Eurohoops.

Za Jokića je rekao kako ga se s pravom hvali te ga opisao kao fenomenalnog košarkaškog genija čiji ga pregled igre fascinira. Ipak, podsjetio je koliko se NBA košarka promijenila u odnosu na razdoblje u kojem je on igrao.

Prema Kukoču, u njegovo su vrijeme reketom dominirali veliki, fizički snažni klasični centri, zbog čega je igra pod košem izgledala bitno drukčije nego danas. Jokić, smatra, više ne mora iz utakmice u utakmicu prolaziti kroz isti tip fizičkih dvoboja s nekoliko tradicionalnih centara.

Posebno istaknuo Jokića i Dončića

Kukoč je pohvalio i košarkašku inteligenciju Jokića i Dončića.

Smatra da ona velikim dijelom proizlazi iz europske, odnosno balkanske škole košarke, u kojoj se velika pažnja pridaje osnovama igre. Prema njegovim riječima, njih dvojica fundamentalne elemente igre dovela su gotovo do savršenstva, a razumijevanje košarke izdvaja ih od velikog dijela konkurencije.

No kada je došao trenutak za izravnu usporedbu s generacijom kojoj je i sam pripadao, Kukoč je povukao jasnu crtu.

"Nikada neću priznati da su današnji igrači bolji od Dražena, Dina, Divca, Sabonisa ili Marčiulionisa."

Prije toga naveo je Jokića, Dončića i Giannisa kao trojicu velikih igrača koji su osvajali nagradu MVP NBA lige.

Drukčija vremena, drukčiji uvjeti

Kukoč je pritom upozorio i na još jednu veliku razliku između generacija – uvjete u kojima se profesionalni sportaši danas pripremaju.

Današnje NBA zvijezde imaju na raspolaganju znatno razvijeniju sportsku znanost, individualne programe prehrane, naprednije metode fizičke pripreme i oporavka te cijele stručne timove koji brinu o njihovu tijelu tijekom sezone. Upravo zato izravne usporedbe igrača iz različitih epoha smatra problematičnima.

Kukoč itekako dobro zna što znači igrati na najvećoj pozornici. Sa Chicago Bullsima osvojio je tri uzastopna NBA naslova, od 1996. do 1998. godine, a u NBA karijeri odigrao je ukupno 945 utakmica. Danas je dugogodišnji posebni savjetnik Bullsa.

Rasprava o tome kako bi Dražen, Rađa, Divac ili Sabonis izgledali u današnjoj košarci – ili kako bi Jokić i Dončić prošli u fizički znatno tvrđem NBA-u devedesetih – ostat će bez konačnog odgovora.

Kukočev odgovor, međutim, potpuno je jasan.