Kukoč brutalno kritizirao Hajduk i Garciju: "Hvala Bogu da nadoknada nije trajala 10 minuta"

Hajduk je izborio plasman u drugo pretkolo Europske lige, no poraz 2:1 u uzvratu protiv Žiline izazvao je brojne kritike. Među najglasnijima bio je bivši igrač Bijelih Tonći Kukoč, koji je na društvenim mrežama oštro komentirao igru splitske momčadi, ali i odluke trenera Gonzala Garcije.

Hajduk je u Slovačkoj poveo pogotkom Wesleyja Van Hoorenbeecka u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, no domaćini su u nastavku preokrenuli rezultat golovima Marka Roginića i autogolom Darija Melnjaka. Unatoč porazu, Splićani su zahvaljujući pobjedi 2:0 iz prve utakmice izborili prolazak u iduće pretkolo, gdje ih čeka ciparski Pafos.

Kukoč je posebno izdvojio nastup Bambe, koji je u igru ušao u 75. minuti.

"Pogledajte kretnju i reakciju Bambe kod drugog gola Žiline. Kasni za svojim igračem i onda ga alibi napada te pušta da uđe u sredinu kao da je na terminu. Čovjek je ušao u igru u 75. minuti. Ako u 15 minuta nemaš snage i energije ispratiti svog igrača, o čemu dalje imamo pričati?", napisao je.

Nije se zaustavio na tome, već je ustvrdio kako Bamba u natjecateljskim utakmicama često ostavlja dojam da ne pripada profesionalnom nogometu te dodao da u Prvoj NL postoji "50 boljih krilnih igrača".

Na meti kritika našao se i trener Gonzalo Garcia.

"Uvoditi Bambu prije Livaje, to je za ozbiljno promatranje", poručio je Kukoč.

Bivši hajdukovac osvrnuo se i na taktičku postavku momčadi.

"Hajduk bez krila ne može igrati protiv ozbiljnih ekipa. Melnjak ne može igrati krilo jer mu fali brzine i eksplozivnosti da bi to moglo proći."

Na kraju je povukao usporedbu s prošlosezonskim europskim razočaranjem protiv Dinamo Cityja iz Tirane.

"Hvala Bogu da nadoknada nije bila deset minuta jer bi se ponovila Albanija", zaključio je Kukoč.