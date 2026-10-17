Kukavica stao u obranu Torcide nakon skandala u Splitu, žestoko prozvao Pupovca, Bauka i Puljak: "Ne zaboravite što su učinili za Hrvatsku!"

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica reagirao je na navijačke incidente u Splitu uoči i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa. Osudio je nasilje, govor mržnje i veličanje totalitarnih režima, ali i prozvao Milorada Pupovca, Arsena Bauka i Marijanu Puljak, optuživši ih da navijačke incidente koriste za ideološki obračun s hrvatskim narodom i braniteljima, piše Index.

Kukavica je pohvalio reakciju splitske policije u sprječavanju navijačkih sukoba te poručio da ne prihvaća radikalizam dijela europske navijačke scene, uključujući nasilje, uništavanje imovine i uporabu opasnih pirotehničkih sredstava.

Istaknuo je da Domovinski pokret najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, govora mržnje i veličanja totalitarnih režima, uključujući fašizam, nacizam i komunizam, ali i velikosrpski nacionalizam.

Kukavica o Ajaxovim navijačima: Je li to rasizam ili navijačka subkultura?

Kukavica smatra da incidente treba promatrati i u kontekstu navijačke subkulture. Podsjetio je da dio Ajaxovih navijača desetljećima za sebe koristi nazive "Židovi" i "Superžidovi", koje su, kako navodi, prihvatili kao dio vlastitog identiteta nakon što su ih suparnički navijači koristili kao uvredu.

"Je li to rasizam? Je li to navijačka subkultura?", zapitao se Kukavica. Poručio je da treba razlikovati navijačko suparništvo i provokacije od stvarnog poticanja na mržnju, pritom naglašavajući da to ne znači opravdavanje veličanja zločinačkih ideologija.

Upozorio je i da su Ajaxovi navijači u Split stigli dva dana prije utakmice, što smatra neuobičajenim za susrete visokog rizika, te ustvrdio da su, prema određenim navodima, sa sobom imali i hladno oružje.

"Ne mogu ne spomenuti Torcidu i njezin doprinos Domovinskom ratu"

Kukavica se osvrnuo na, kako kaže, povijesnu ulogu Torcide. "Ja ne mogu da ne spomenem Torcidu i njen doprinos Domovinskom ratu", poručio je.

Podsjetio je na, kako kaže, navijače koji su početkom devedesetih zamijenili tribine bojišnicama, kao i na ulogu Torcide u očuvanju sjećanja na poginule hrvatske branitelje. Posebno je izdvojio generala Andriju Matijaša Pauka.

Prozvao Pupovca, Bauka i Puljak

Kukavica je posebno kritizirao saborske zastupnike Milorada Pupovca i Arsena Bauka te Marijanu Puljak, ocijenivši da njihove reakcije nadilaze osudu navijačkih incidenata i prerastaju u ideološki obračun.

Prema njegovoj ocjeni, dio političke ljevice nastoji Domovinski pokret, pripadnike HOS-a i hrvatske branitelje povezati s fašizmom, a navijačke incidente iskoristiti za ponovno preispitivanje vrijednosti Domovinskog rata.

"Hvala Bogu, hrvatski narod je pametniji od toga", poručio je Kukavica, odbacujući nametanje kolektivne krivnje.

"Prešućuje se velikosrpski nacionalizam"

Kukavica je upozorio i na ono što smatra selektivnim pristupom osudi ekstremizma. Prema njegovim riječima, u javnim reakcijama na navijačke incidente prešućuje se velikosrpski nacionalizam, čije je posljedice Hrvatska pretrpjela tijekom Domovinskog rata.

Podsjetio je da je Hrvatska, unatoč ratnim stradanjima, pružila ruku mira i zajamčila široka prava nacionalnim manjinama.