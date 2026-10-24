Kuhate u fritezi na vrući zrak? Pripazite koje ulje koristite

Za pripremu hrane u fritezi na vrući zrak dovoljan je tanak sloj ulja da bi porumenjela i postala hrskava, no vrsta ulja je i dalje važna. Coco Morante, autorica triju kuharica s receptima za friteze, nakon stotina testiranja otkrila je koje su najbolje, a koje najlošije opcije za ovaj uređaj, prenosi Index.

Najbolje ulje za vašu fritezu

Za pripremu hrane u fritezi na vrući zrak najbolje je ulje avokada. Ono ima točku dimljenja na oko 260 °C i nikada se neće dimiti u fritezi, jer većina uređaja ne prelazi temperaturu od 200 °C. Ipak, ključno je paziti na sastav ulja, posebno ako koristite ulje u spreju.

Boca bi trebala sadržavati isključivo ulje, bez dodataka poput lecitina, potisnih plinova, otapala ili sredstava protiv pjenjenja. Takvi dodaci s vremenom mogu stvoriti ljepljiv, zapečen sloj na neprianjajućoj površini košare. Zbog toga ona gubi svoju funkciju i postaje teška za čišćenje.

Ako želite, možete kupiti bočicu s raspršivačem i sami je napuniti uljem avokada. Samo provjerite točku dimljenja navedenu na boci jer manje rafinirana ulja lakše izgaraju. Ako želite imati samo jedno ulje za sve što radite u fritezi, neka to bude ulje avokada, no možete koristiti i rafinirano suncokretovo ulje, ulje uljane repice ili rafinirano maslinovo ulje.

Ulja koja treba izbjegavati

Osim sprejeva s aditivima, svakako izbjegavajte ulja s niskom točkom dimljenja i osjetljiva ulja poput lanenog ili orahovog. Također preskočite ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ono bi se moglo dimiti, a termičkom obradom vjerojatno ćete ionako uništiti njegov specifičan okus.

Naravno, ulje možete koristiti i izravno iz boce, bez prskanja. Pomiješajte povrće s malo ulja avokada i začinima dok se friteza zagrijava ili kistom nanesite tanak sloj ulja na, primjerice, riblje filete prije začinjavanja. Bez obzira na način nanošenja, dovoljna je mala količina, a najbolje rezultate daju vrste ulja koje dobro podnose visoke temperature.