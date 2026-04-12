Kuharica otkrila grešku koju svi radimo s jajima

Kuhanje jaja čini se kao jedna od najjednostavnijih stvari u kuhinji, no upravo u toj jednostavnosti kriju se detalji koje često zanemarujemo. Upravo na to upozorava kuharica Mika s popularnog Instagram profila Cooking with Mika, čiji je savjet izazvao brojne reakcije i rasprave među pratiteljima.

Tajna boljih jaja: Temperatura prije kuhanja

Prema Miki, jedna od najčešćih grešaka koju ljudi rade jest stavljanje jaja izravno iz hladnjaka u tavu ili lonac. Iako se to čini praktično, takav pristup može negativno utjecati na teksturu jaja. Rezultat su često gumena ili vodenasta jaja, bez one željene kremaste konzistencije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rješenje je iznenađujuće jednostavno: prije kuhanja, jaja treba ostaviti u toploj vodi oko pet minuta (ili ih alternativno ostavite da neko vrijeme odstoje na sobnoj temperaturi, bez uranjanja u vodu). Na taj način jaja postižu temperaturu bližu sobnoj, što značajno utječe na proces kuhanja.

Kada jaja nisu hladna, ona se u tavi zagrijavaju brže i ravnomjernije. To znači da bjelanjak i žumanjak postižu optimalnu teksturu bez prekuhavanja pojedinih dijelova. Upravo ta ravnoteža rezultira mekšim, kremastijim jajima - bilo da ih pripremate kao kajganu, poširana ili na oko. Drugim riječima, mala promjena u pripremi može napraviti veliku razliku u konačnom rezultatu.

Podijeljena mišljenja: Hladnjak ili ne?

Ipak, nisu svi uvjereni u ovaj savjet. U komentarima ispod videa pojavila se i druga perspektiva - neki ljudi tvrde da jaja uopće ne bi trebalo držati u hladnjaku. No, u Hrvatskoj i dalje u većini slučajeva jaja držimo u hladnjaku.

Bez obzira na to držite li jaja u hladnjaku ili ne, ključna poruka ostaje ista: temperatura jaja prije kuhanja igra važnu ulogu. Ako želite postići bolju teksturu i ravnomjernije kuhanje, vrijedi odvojiti nekoliko minuta i pripremiti ih kako treba, piše Index.