Kuharica otkrila čemu služi rupa na dasci za rezanje

Kuharica Lora McLaughlin Peterson, poznata na TikToku kao @lorafied, na svom je profilu objavila video koji je iznenadio mnoge. Iako se daske za rezanje u mnogim kućanstvima koriste i nekoliko puta dnevno, nisu svi upoznati s funkcijom koju zapravo ima rupa na dasci. Sigurno vam se dogodilo da tijekom prebacivanja nasjeckanih namirnica u lonac, pogotovo ako je količina narezane hrane veća, dio završi na štednjaku ili na podu. Srećom, to ne mora biti tako. Lora je u svom videu pokazala kako se zapravo koristi ručka na dasci za rezanje.

Ručka na dasci za rezanje nema isključivo funkciju ručke, već služi kao mjesto za prebacivanje hrane u drugu posudu. „Koliko puta ste nešto nasjeckali pa vam je to završilo na pultu ili, još gore, na podu dok ste pokušavali to prebaciti u zdjelu, sudoper ili kompost”, napisala je u opisu svog videa. Dakle, mnogi dasku za rezanje ne koriste ispravno, u trenutku kada trebaju prebaciti namirnice s nje u lonac ili tavu.

Umjesto da hranu automatski bacate s daske, možete je nožem usmjeriti preko otvora i ravno u posudu. Na ovaj način imate veću kontrolu nad tim gdje će pasti nasjeckane namirnice. „Ne samo da je ovo praktično, nego je i zapravo zabavno”, zaključila je Peterson. Uz ovaj kuhinjski trik profesionalnih kuhara kuhinju ćete lakše održati čistom, a narezane namirnice u potpunosti će završiti tamo gdje im je i mjesto, tj. u loncu, piše Večernji list.