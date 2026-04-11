Kuharica otkrila čemu služi rupa na dasci za rezanje

Znate li za što služi rupa na dasci za rezanje? TikTok kuharica otkrila je skrivenu funkciju ručke na dasci za rezanje

Kuharica Lora McLaughlin Peterson, poznata na TikToku kao @lorafied, na svom je profilu objavila video koji je iznenadio mnoge. Iako se daske za rezanje u mnogim kućanstvima koriste i nekoliko puta dnevno, nisu svi upoznati s funkcijom koju zapravo ima rupa na dasci. Sigurno vam se dogodilo da tijekom prebacivanja nasjeckanih namirnica u lonac, pogotovo ako je količina narezane hrane veća, dio završi na štednjaku ili na podu. Srećom, to ne mora biti tako. Lora je u svom videu pokazala kako se zapravo koristi ručka na dasci za rezanje.

Ručka na dasci za rezanje nema isključivo funkciju ručke, već služi kao mjesto za prebacivanje hrane u drugu posudu. „Koliko puta ste nešto nasjeckali pa vam je to završilo na pultu ili, još gore, na podu dok ste pokušavali to prebaciti u zdjelu, sudoper ili kompost”, napisala je u opisu svog videa. Dakle, mnogi dasku za rezanje ne koriste ispravno, u trenutku kada trebaju prebaciti namirnice s nje u lonac ili tavu.

Umjesto da hranu automatski bacate s daske, možete je nožem usmjeriti preko otvora i ravno u posudu. Na ovaj način imate veću kontrolu nad tim gdje će pasti nasjeckane namirnice. „Ne samo da je ovo praktično, nego je i zapravo zabavno”, zaključila je Peterson. Uz ovaj kuhinjski trik profesionalnih kuhara kuhinju ćete lakše održati čistom, a narezane namirnice u potpunosti će završiti tamo gdje im je i mjesto, tj. u loncu, piše Večernji list.

