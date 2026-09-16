Kuhari koriste ovaj trik za prženje ribe: Miris ne ostaje u stanu, ali svaki file će biti mekan kao maslac

Kod pripreme ribe mnogima je najveći problem neugodan miris koji se tijekom prženja širi kuhinjom i zadržava u prostoru. Posebno izražen može biti kod slatkovodne ribe.

Jedan od starih kuhinjskih trikova je dodavanje male količine mlijeka u tavu. Navodi se da proteini iz mlijeka mogu vezati dio spojeva zaslužnih za neugodan miris, dok istodobno meso ribe ostaje mekše, piše Krstarica.com.

Kako primijeniti trik?

U zagrijanu tavu ulijte oko 100 do 125 mililitara mlijeka, pustite ga da se zagrije, a zatim dodajte ribu. Fileti ne trebaju biti potpuno prekriveni mlijekom – dovoljno je da ono dodiruje njihovu donju stranu.

Prema ovom načinu pripreme, mlijeko bi trebalo ublažiti neugodan miris i pomoći da riba ne bude suha i žilava. Okus mlijeka nakon prženja navodno se ne osjeti.

Važno je i pravilno odmrzavanje

Ako koristite smrznutu ribu, nemojte je stavljati izravno iz zamrzivača u tavu. Najbolje ju je večer prije prebaciti u hladnjak i pustiti da se polako odmrzne.

Poluzaleđena riba tijekom prženja ispušta puno vode pa se može više kuhati nego pržiti, zbog čega na kraju postaje gumasta.

Ne pretrpavajte tavu

Čak i najbolji trik može propasti ako je tava prepuna. Kada stavite previše ribe odjednom, temperatura pada i umjesto hrskave korice riba se počinje kuhati i raspadati.

Ako je potrebno, pržite filete u nekoliko tura. Također, nemojte ih prerano okretati – pričekajte da donja strana dobro porumeni i tek ih tada pažljivo okrenite.

Za one koji ne koriste kravlje mlijeko, kao alternativa se mogu koristiti nezaslađeno bademovo ili sojino mlijeko.

Jednostavan trik tako bi mogao pomoći da riba bude mekša, a neugodan miris tijekom pripreme manje izražen, prenosi N1.