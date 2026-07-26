Kuhara pitali koji je krumpir najbolji za pire, evo što je kazao

Najbolji izbor za pripremu pirea su brašnaste sorte krumpira jer sadrže više škroba. Tijekom kuhanja omekšaju, lako se gnječe i daju laganu, glatku i kremastu teksturu. Među najpoznatijim brašnastim sortama su Russet i King Edward, no odličan rezultat mogu dati i domaće brašnaste sorte koje se mogu pronaći na tržnicama i u trgovinama, piše Metropolitan.si.

S druge strane, voštane sorte krumpira imaju manje škroba i čvršću strukturu. Upravo zato prikladnije su za pripremu krumpir salate, pečenje ili kuhanje u komadima, dok za pire često rezultiraju gušćom i ljepljivijom teksturom.

Pravilna priprema jednako je važna

Za savršeno kuhan krumpir preporučuje se da ga stavite u hladnu, posoljenu vodu, a zatim postupno zagrijavate do vrenja. Nakon što omekša, dobro ga ocijedite i vratite u još topli lonac na jednu do dvije minute kako bi ispario višak vlage. Time ćete dobiti bogatiji okus i izbjeći vodenasti pire.

Kuhari savjetuju i jedan važan redoslijed dodavanja sastojaka – maslac uvijek umiješajte prije mlijeka ili vrhnja. Tako se bolje povezuje sa škrobom u krumpiru, dok zagrijano mlijeko ili vrhnje treba dodavati postupno. Hladno mlijeko može naglo ohladiti krumpir i narušiti njegovu teksturu.

Još jedna česta pogreška je korištenje električnog miksera. Intenzivno miješanje oslobađa previše škroba, zbog čega pire postaje gumast i ljepljiv. Najbolji rezultat postiže se ručnom gnječilicom ili prešom za krumpir, nakon čega pire treba lagano promiješati kuhačom.

Kako pire učiniti još ukusnijim?

Klasični pire lako možete obogatiti sastojcima koji će naglasiti njegov okus, a pritom zadržati prepoznatljivu kremastu teksturu.

Odličan izbor su:

pečeni češnjak

svježi vlasac ili sitno nasjeckani peršin

prstohvat muškatnog oraščića

naribani tvrdi sir, poput parmezana ili odležanog kravljeg sira

Uz pravilan odabir sorte krumpira, pažljivu pripremu i nekoliko jednostavnih kuharskih trikova, svaki put možete pripremiti lagan, prozračan i kremast pire krumpir kakav se poslužuje u najboljim restoranima, prenosi N1.