Kuhar s tri Michelinove zvjezdice otkrio najčešće pogreške kod pečenja piletine

Jedna od najčešćih pogrešaka je pečenje piletine izravno iz hladnjaka. Keller savjetuje da se meso prije pečenja izvadi i ostavi oko sat vremena na sobnoj temperaturi, ovisno o njegovoj veličini i temperaturi u prostoriji.

Ako je unutrašnjost piletine još hladna, vanjski dio može se ispeći i presušiti prije nego što sredina bude gotova. Cilj je postići što ravnomjernije pečenje, prenosi N1.

Začinite i unutrašnjost

Mnogi piletinu začine samo izvana, no Keller ističe da treba posoliti i njezinu unutrašnjost. U šupljinu se po želji mogu dodati luk, limun ili začinsko bilje, ali sol je najvažnija.

Koža mora biti suha

Za hrskavu i zlatno-smeđu kožu piletinu prije pečenja treba dobro posušiti papirnatim ubrusom. Vlažna koža teško će se zapeći i umjesto hrskave korice može ostati mekana.

Neki kuhari preporučuju i da se piletina nekoliko sati ostavi nepokrivena u hladnjaku kako bi se koža dodatno osušila.

Nemojte pretrpati tepsiju

Ako pečete komade piletine, nemojte ih slagati preblizu jedan drugome. Kada se dodiruju i nema dovoljno prostora između njih, nakuplja se para pa se meso više pari nego peče. Rezultat je mekana, a ne hrskava korica.

Pričekajte s rezanjem

Nakon pečenja nemojte odmah rezati piletinu. Kuhari Joey Sergentakis i George Duran savjetuju da odstoji pet do deset minuta.

Tako se sokovi mogu ravnomjerno rasporediti kroz meso. Ako piletinu prerežete odmah, velik dio sokova može završiti na dasci za rezanje, zbog čega će meso biti suše.