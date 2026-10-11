KUGLANJE Mertojak uvjerljiv pred Europu: Pobjeda na Poljudu pa put u Apatin po Ligu prvaka

Mertojak sa pobjedom nad novim članom Super HKL, Nove nade iz Požege, sa 6:2 (3668:3485) i 173 razlike, putuje na međunarodno natjecanje NBC kup u Apatin, kvalifikacije za nastup u Ligi prvaka u sezoni 2026/27.

Na ovaj put itekako zahtjevnoj kuglani u Poljudu, igrači Mertojaka iskazali su svoju kvalitetu i bez većih problema osvojili dva boda koja su im donijela povratak u vrh tablice, drugo mjesto i dva boda zaostatka iza vodećeg Zaprešića.

U redovima gostiju nastupila su i dva bivša igrača Mertojaka, pa je to bila prilika predsjedniku kluba Mladenu Vukoviću da uruči priznanje Igoru Šarkeziju povodom 20. godine osnivanja kluba, dok je Marinko Matić to priznanje već prije dobio, budući su oba igrača dali svoj izuzetni obol uspjesima Mertojaka u domaćim i međunarodnim natjecanjima od 2017. godine.

Zaprešić je u derbiju kola lagano savladao i drugog pretendenta za prvaka iz Dalmacije, 7:1 za Zaprešić, sve dvojbe su otklonjene, dosadašnji prvak sa dvije domaćinske pobjede protiv Mertojaka i Zadra, osigurao je naslov jesenjeg prvaka.

Drugo mjesto odlučit će susret koji slijedi odmah po završetku tjedna međunarodnih natjecanja (Svjetski, Europa i NBC kup). Zadar na domaćim stazama u Mocirama dočekuje Mertojak, koji eto ima oba derbija u gostima u prvom dijelu natjecanja. Protiv Zaprešića bili su jako, jako blizu, no na kraju su propustili priliku. Pobjeda u Zadru bila bi idealna za nastavak prvenstva.

No prije toga, u konkurenciji preko dvadeset europskih ekipa treba osvojiti jedno od prva tri mjesta za deseti put uzastopni nastup u Ligi prvaka.

Natjecanje u Apatinu započinje u utorak, 13.10. sa finalnim danom u subotu, 17.10. u kojem će nadajmo se, podržani od svojih navijača, svoje mjesto izboriti i Mertojak.

Druga dva splitska predstavnika u Super HKL, Poštar i ŽKK Split u ovom 4. kolu ostali su bez bodova.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Nove nade (Požega):

N.Muše-M.Bulka 0:1 (619:641)

B.Vlakevski-B.Savić 1:0 (614:552)

L.Požega-N.Vasić 0:1 (577:567, 1.5:2.5 u setovima)

D.Dimitrovski-R.Bakić 1:0 (638:567)

D.Prađeno-I.Šarkezi 1:0 (609:574)

I.Totić-M.Matić 1:0 (611:594)