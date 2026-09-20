KUGLANJE Mertojak bez milosti u Otočcu: Uvjerljivih 8:0 za start prvenstva

Sa maksimalnih 8:0, 417 razlike i 21.5:2.5 u setovima, Mertojak je protutnjao Otočcem u srazu sa Velebitom i zasjeo odmah na vrh poretka Super lige.

Ruku na srce, drugačiji ishod se nije ni mogao očekivati, Mertojak sa pet igrača koji su nosili reprezentativni dres Hrvatske te jednim reprezentativcem Sjeverne Makedonije, isuviše su kvlatetnija ekipa od domaćina kojem po svemu sudeći predstoji grčevita borba za opstanak.

Ono što raduje je već sada na startu prvenstva solidna forma Mertojaka koja ostavlja još dosta prostora za daljnji napredak igrača i ekipe u cjelini.

Dobar test već će biti u slijedećem kolu kad u Poljud ponovo dolazi odlični Osijek koji je iznenadio domaćeg Poštara te odnio iz Splita dva vrijedna boda u Osijek.

Druga dva favorita za osvajanje prvenstva, Zaprešić i Zadar, koji su se okrenuli kadru iz susjedne nam Slovenije (Lepej i Blaž u Zaprešiću, Kragelj i Krajnc u Zadru) u domaćim utakmicama protiv Bjelovara i Frozy Zaboka nisu imali previše problema, bodovi ostaju kod kuće.

U prvenstvu žena, Split donosi bodove iz Siska, pobjedom nad Sisciom od 6:2.

Pojedinačni rezultati Velebit-Mertojak:

D.Delić-I.Totić 0:1 (553:654)

P.Zubčić-L.Požega 0:1 (541:597)

H.Devčić-N.Muše 0:1 (593:629)

K.Jelovac-D.Dimitrovski 0:1 (595:607)

J.Arbanas-D.Prađeno 0:1 (506:621)

S.Frelih-B.Vlakevski 0:1 (568:665)