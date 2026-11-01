Kuglački spektakl na Poljudu: Mertojak razbio Zabok s 8:0, srušio 324 čunja više i zamalo oborio vlastiti rekord

Frozy Zabok je u Splitu ostao zamrznut na -324 razlike, Mertojaku je malo nedostajalo da popravi svoj rekord u kuglani u Poljudu. Sa maksimalnih 8:0 skupljaju se poeni koji bi na kraju prvenstvene utrke mogli i odlučiti o prvaku države u klasičnom kuglanju.

U utakmici u kojoj protivnik nije mogao parirati raspoloženim mertojačanima, pravo nadmetanje bilo je između samih kuglača Mertojaka, tko će više srušiti čunjeva. Na kraju je igrač utakmice bio Ivan Totić sa 658.

Kako su i druge dvije vodeće ekipe, Zaprešić i Zadar osvojili bodove na prvenstvenoj ljestvici nije došlo do promjene. Još su tri kola do kraja prvog dijela, sa dvije domaće pobjede protiv Mertojaka i Zadra, Zaprešić je gotovo sigurno jesenjski prvak. No svima će biti izuzetno zahtjevno gostovanje u Požegi, kod novog prvoligaša Novih Nada, izuzetno pojačanih sa Matkom Bulkom, bivšim reprezentativcem Hrvatske, povratnikom iz Austrije, te dva bivša igrača Mertojaka, Igorom Šarkezijem i Marinkom Matićem, koji uz Darka Zovka čine respektabilnu kuglačku ekipu.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Frozy Zabok:

B,Vlakevski-B.Tomek 1:0(627:549)

D.Dimitrovski-F.Sedlar 1:0(638:589)

N.Muše-B.Pavrlišak 1:0(609:585)

D.Prađeno-D.Lavrič 1:0(633:571)

L.Požega-B.Bakran 1:0(617:562)

I.Totić-Z.Horzitzky 1:0(658:602)