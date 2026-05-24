Kuglačka sezona zaključena uspjesima splitskih klubova i reprezentacije

Natjecanjima u disciplinama sprint i tandem za žene (Split) i muškarce (Ozalj) završena je klupska sezona 2025/26 u kuglačkom sportu Hrvatske. Vrijedan uspjeh ostvarile su kuglačice ŽKK Split, Đurđica Strinić i Danica Torović pobijedile su u tandemu, dok je Đurđica Strinić bila drugoplasirana u sprintu.

Mertojak je i ove sezone nastavio sa postizanjem vrhunskih rezultata, nastavljan je kontinuitet osvajanja postolja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, zlato (Ivan Totić pojedinačni je prvak Hrvatske), srebro (finalisti Kupa) i bronca (treće mjesto u prvenstvu) te brončana medalja sa Europa kupa su u trezoru Splićana. Druga ekipa Mertojaka koja se natječe u II HKL-regija Jug, ostvarila je solidno 5. mjesto.

Pod vodstvom Paška Dragičevića svoj obol dali su igrači Nikola Muše, Andrej Kovač, Ivan Totić, Marinko Matić, Dimitar Dimitrovski, Goran Pofuk, Goran Žubrinić, Joško Krstulović Opara, Ljubomir Budić, Davor Zoković, Duško Milanović, Marko Jeličić, Niko Dragičević, Dominik Odža, Fran Kovač, Ivan Ninčević i Frane Budić, predsjednik Mladen Vuković i tajnik Branko Bosanac.

Sezona se nastavlja reprezentativnim nastupima, II Europsko prvenstvo za mlađe juniore (U15 i U19), XXIII Svjetsko prvenstvo mlađih seniora (U23), te od 30.5. do 6.6. seniorsko Svjetsko pojedinačno prvenstvo, sve u Schwazu (Austrija), gdje već bilježimo impresivne rezultate.

U konkurenciji mlađih juniorki U15, naše djevojke pod vodstvom Ane Vidan (ŽKK Split), Lorena Zubalj i Simona Zukanović (obje iz KK Pakrac-Papuk) osvojile su u parovima zlatnu medalju sa novim svjetskim rekordom (1237), dok je Simona Zukanović, pojedinačna svjetska prvakinja i pobjednica u kombinaciji uz dva svjetska rekorda, pojedinačno (657) i kombinaciji (1292)! Napomenimo da se svjetski rekordi vode samo na svjetskim i europskim prvenstvima koji se igraju isključivo na potpuno novim kuglanama.

Hrvatska je prva u poretku nacija.

Mušku reprezentativnu vrstu mlađih seniora U23 kao svoj prvi izbornički zadatak vodi igrač i trener Zadra Hrvoje Marinović, jedini u Hrvatskoj sa diplomom trenera kuglanja, dok je Ivan Totić iz Mertojaka, kao jedini igrač iz HKL u seniorskoj vrsti uz Ivana i Peru Petrica iz KK Posušje (BiH) te Bojana Vlakevskog iz VB Hallbergmoos (GER).

Nadamo se i nadalje dobrim vijestima sa europskog i svjetskog prvenstva u klasičnom kuglanju.