Kuglačka drama u Zadru: Mertojak ostao bez bodova, o prvaku Hrvatske mogli bi odlučivati setovi!

U okršaju europskog viceprvaka Zadra i pobjednika NBC kupa Mertojaka pobjeda je pripala domaćoj ekipi. Utakmica slična onoj u Zaprešiću, kad je Mertojak bio sasvim blizu pobjedi i ovaj put identičnim rezultatom, ostao je bez bodova.

U prvom bloku Totić je poveo protiv Marinovića sa 2:1 u setovima, Dimitrovski protiv Kragelja 2:1. No oba gube zadnji set, po 2:2 i razlika za igrače iz Zadra.

U drugom bloku ista situacija, Muše ima prednost od 2:1 protiv Dude, opet gubi set sa većom razlikom i novi bod za Zadar. Prađeno protiv Krajnca smanjuje na 1:3.

U zadnjem bloku Vlakevski i Požega trebaju pobjede i razliku za pobjedu Mertojaka. Požega pobjeđuje sa 3:1 Božičevića, Vlakevski dobiva prvi set protiv bivšeg igrača Mertojaka, Kovača, drugi ostaje nerješeno, treći pripada Kovaču, do pred kraj seta igra je izjednačena, no Kovač sa dvije devetke osvaja bod i donosi Zadru pobjedu sa ukupno 9 razlike.

Zaprešić i Zadar iskoristili su tako prednost domaćih staza, Mertojaku ostaje da im u drugim dijelu prvenstva uzvrati na kuglani u Poljudu istom mjerom. U tom slučaju, ako ne bude nekakvih iznenađenja o prvaku Hrvatske mogla bi odlučiti set razlika.

Pojedinačni rezultati Zadar-Mertojak:

G.Kragelj-D.Dimitrovski 1:0(2:2, 642:627)

H.Marinović-I.Totić 1:0(2:2,639:634)

D.Duda-N.Muše 1:0(2:2,613:597)

A.Krajnc-D.Prađeno 0:1(2:2,632:645)

A.Božičević-L.Požega 0:1(1:3,574:599)

A.Kovač-B.Vlakevski 1:0(2.5:1.5,627:615)