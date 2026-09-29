KUD Dicmo upisuje nove članove: „Vrata su otvorena svima“

Kulturno-umjetničko društvo Dicmo otvorilo je upis novih članova te pozvalo sve zainteresirane da upoznaju njihov rad i postanu dio društva.

Nova sezona uskoro počinje, a s njom stižu probe, druženja i brojne aktivnosti. Iz KUD-a ističu kako za učlanjenje nije potrebno prethodno iskustvo.

– Nije važno jeste li se s ovakvim aktivnostima već susretali ili tek želite napraviti prvi korak – vrata su otvorena svima koji imaju volju, želju i dobro raspoloženje – poručili su iz KUD-a Dicmo.

Pozvali su zainteresirane da im se jave, ali i da informaciju o upisima podijele s prijateljima i poznanicima koji bi željeli postati dio društva.

„Veselimo se svakom novom članu i vidimo se na probama!“, zaključili su iz KUD-a Dicmo.