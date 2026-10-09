KUCI, OPREZ! Imate li ovu pancetu u hladnjaku? Povlači se zbog opasne bakterije

Zbog prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes s tržišta se povlači dalmatinska panceta marke „Okusi zavičaja”, izvijestila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Kupci proizvod mogu vratiti u bilo koju Lidl trgovinu, čak i bez računa.

Državni inspektorat izvijestio je o opozivu proizvoda „Dalmatinska panceta, narezak, 100 g” marke „Okusi zavičaja”, koji se prodaje u trgovinama Lidla Hrvatska. Razlog povlačenja je utvrđena prisutnost bakterije Listeria monocytogenes, objavila je u četvrtak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o proizvodu proizvođača Mijukić-Prom iz Runovića, s rokom trajanja do 15. prosinca 2026. godine i oznakom serije (LOT) L918M0H.

Kako navode nadležni, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Kupci mogu dobiti povrat novca i bez računa

Iz Lidla Hrvatska poručuju kako se opoziv odnosi isključivo na proizvod s navedenim rokom trajanja i oznakom serije.

Kupci koji su kupili spornu pancetu mogu je vratiti u bilo koju Lidl trgovinu, gdje će im biti vraćen novac, neovisno o tome imaju li račun.

Bakterija Listeria monocytogenes može izazvati listeriozu, infekciju koja je posebno opasna za trudnice, starije osobe, novorođenčad i osobe oslabljenog imuniteta.

Potrošačima koji kod kuće imaju proizvod obuhvaćen opozivom savjetuje se da ga ne konzumiraju, nego da ga vrate u trgovinu.