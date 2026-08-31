Kuća za odmor Marušina hit je na Facebooku: Pričali smo s gospođom čiji glas prepoznaje "pola Hrvatske"

Ako provodite imalo vremena na Facebooku, sasvim je moguće da vam je algoritam barem jednom servirao Kuću za odmor Marušina. A ako jest, velika je vjerojatnost da ste ostali još koji trenutak.

Nema ondje ulaštenih turističkih reklama, beskonačnih bazena, jacuzzija ni kadrova koji pokušavaju uvjeriti goste da će na nekoliko dana živjeti životom milijunaša. Umjesto toga, iz Žrnova na Korčuli stiže prepoznatljiv glas Elvire Vranješ, priče o staroj dalmatinskoj kući, vrtu, gostima i turizmu kakav je nekada bio. Ponekad su duhovite, ponekad izazovu raspravu, a vrlo često skupe stotine komentara ljudi koji možda nikada neće ni prespavati u Marušini.

I brojke pokazuju da se ne radi samo o dojmu. Facebook profil Kuće za odmor Marušina danas prati više od 22.500 ljudi, na Instagramu ih je više od sedam tisuća, a još oko 2400 na TikToku.

No tko je zapravo žena iza jednog od prepoznatljivijih glasova dalmatinskog turizma na društvenim mrežama?

Od stare obiteljske kuće do Marušine

"Moje ime je Elvira Vranješ. Rođena sam 1968. godine na najlipšem škoju na svitu - Korčuli. Točnije, u prvom selu do Korčule, Žrnovu", predstavlja se Elvira.

Dio djetinjstva provela je izvan otoka, najprije u Dubrovniku, a potom u Crnoj Gori. Nakon razvoda roditelja 1975. godine s majkom Nedom i bratom vratila se u Žrnovo, djedu Jakovu i baki Mari, u staru obiteljsku kuću.

Sa 16 godina otišla je u Split, gdje je u srednjoj školi Ćire Gamulina završila za geodeta, a već 1986. vratila se na svoj otok. Zaposlila se u Katastru i od tada Korčulu više nije napuštala.

Turizam u obitelji, međutim, nije počeo s Elvirom niti s društvenim mrežama.

Još osamdesetih godina njezini baka i djed počeli su graditi kuću uz more, u predjelu Medvinjak. Baka Mara bila je, priča Elvira, poduzetna žena i počela je iznajmljivati apartmane. Nakon njezine smrti 2007. posao je preuzela Elvirina majka Neda. Uz apartmane kraj mora počela je iznajmljivati i staru obiteljsku kuću u Žrnovu.

Nedugo zatim u cijelu se priču uključila i Elvira.

Ime Marušina čuva uspomenu na baku i djeda

U pokušaju da produži sezonu otvorila je Facebook i Instagram profile Kuća za odmor Marušina. Nekoliko godina kasnije stigao je i TikTok.

„Nisam mogla zamisliti da ću imati toliko pratitelja”, priznaje.

A ni ime koje danas poznaju deseci tisuća ljudi nije nastalo na marketinškom sastanku.

„Ime Marušina nije slučajno. To je nadimak mojih starih i nekako mi je bilo normalno dati kući to ime kao sjećanje na njih i njihovu toplinu. Ljude koji su živjeli jednostavno, puno radili rukama, čuvali kuću, masline i vinograde. Onaj pravi dalmatinski mir koji i danas nudimo našim gostima.”

Upravo je ta jednostavnost postala glavna osobina Marušine – i same kuće i njezina nastupa na internetu.

Kamera, montaža, tekstovi, komentari - gospođa sve radi sama

Iza profila na kojemu se svakodnevno okupljaju tisuće ljudi ne stoji marketinška agencija niti tim za društvene mreže. Stoji Elvira.

"Društvene mreže vodim sama - snimanje, montiranje, smišljanje i pisanje sadržaja te komunikaciju s pratiteljima.”

Marketing ipak nije prepustila slučaju. Prošla je dvije online edukacije na kojima je, kaže, mnogo naučila o tome kako treba izgledati sadržaj na društvenim mrežama, o čemu pisati i kako privući publiku.

A onda je marketinška pravila prilagodila sebi.

Jer jedna od stvari zbog kojih su njezini videi postali prepoznatljivi upravo je dojam da vam Elvira ne prodaje turistički proizvod nego prepričava što se toga dana dogodilo u njezinoj kući.

I, tvrdi, ništa ne izmišlja.

"Sve te priče u mojim objavama su istiniti događaji koje smo moja baba, mama i ja doživjele s gostima."

Negativni komentari? "Samo se nasmijem"

Velika publika neizbježno je donijela i onu drugu stranu društvenih mreža.

Ispod Elvirinih videa može se pronaći sve - od oduševljenja i ljudi koji bi odmah spakirali kofere do onih kojima se ne sviđa kuća, način na koji govori, njezini stavovi ili koncept odmora koji promovira. Nju, kaže, to previše ne uznemirava.

"Svjesna sam da se Marušina neće svima svidjeti. Ja se ustvari obraćam ljudima kojima se takav vid turizma sviđa. Na negativne komentare samo se nasmijem ili ih preskočim. Ne ulazim u rasprave jer nemam vremena, a i oduzeli bi mi moju energiju. Jednostavno to ne želim."

Štoviše, kritičari su joj postali dodatna motivacija.

„Negativni ljudi me dapače motiviraju da nastavim dalje sa svojim pričama.”

"Naučit ću ja i naše ljude da je odmor nešto više od luksuznih vila"

Zanimljivo je i tko na kraju zaista dolazi u kuću o kojoj toliko ljudi iz Hrvatske svakodnevno raspravlja.

"Najčešći gosti u Marušini su stranci i to oni iz velikih gradova. Izgleda da oni više cijene autentičnost od naših ljudi", kaže Elvira.

A onda dodaje rečenicu koja možda najbolje opisuje cijelu filozofiju Marušine:

"Ali nema veze. Naučit ću ja i naše ljude da je odmor ipak nešto više od luksuznih vila, bazena i jacuzzija."

Iza te rečenice zapravo stoji zanimljiv kontrast današnjeg hrvatskog turizma. Dok se diljem obale grade sve luksuznije kuće s bazenima i sadržajima kojima se pokušava opravdati što viša cijena noćenja, Marušina pokušava prodati upravo suprotno – staru kuću, obiteljsku povijest, mir, masline, vinograde i osjećaj života na otoku.

Sudeći prema publici koju je okupila, ljudi barem vole gledati takvu priču. A prema gostima koji dolaze, dio njih želi je i živjeti.

Elvira kaže da je, premda sezona još traje, zadovoljna 2026. godinom.

A kad turisti odu, život se nastavlja

I taman kad smo pomislili da smo otkrili čime se sve Elvira bavi, na kraju razgovora dodala nam je još jedan detalj. Marušina, naime, nije njezin jedini profil.

"Vodim još jedan koji govori o kukičanju i izradi sapuna, a zove se Elvirina Kukica & Vunica & Sapunica za zimske dane na otoku."

Jer dok ostatak zemlje otoke često promatra kao mjesta koja se bude početkom turističke sezone i gase odlaskom posljednjih gostiju, Elvira nas podsjeća na nešto vrlo jednostavno:

"Na otoku živimo cijelu godinu, a ne samo ljeti."