Kubanski ritmovi stižu u Sutivan: Tres Corrientes Cuban Trio donosi večer jazza uz more

Ljubitelje jazza, kubanske glazbe i latino ritmova u Sutivanu očekuje posebna glazbena večer u sklopu međunarodnog jazz festivala "More & Jazz 2026". Kako je objavila Turistička zajednica Općine Sutivan, na Trgu ispred Općine u utorak, 28. srpnja, s početkom u 21 sat nastupit će Tres Corrientes Cuban Trio.

Spoj kubanske tradicije i suvremenog jazza

Trio publici donosi autentičan spoj kubanske glazbene tradicije, jazza i suvremenih glazbenih izričaja. Na pozornici će nastupiti Yaremi Alfonso Kordos na vokalu i udaraljkama, Roland Abreu na kontrabasu te Ratko Zjača na gitari. Iz Turističke zajednice Općine Sutivan pozvali su mještane i posjetitelje da im se pridruže te uživaju u večeri vrhunske glazbe, latino ritmova i jedinstvene atmosfere uz more.