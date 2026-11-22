U petak, 20. studenoga, pripadnici splitske Jedinice specijalne i interventne policije proveli su zahtjevnu akciju u jednom stanu u Osječkoj ulici. Njihova meta bio je 18-godišnji Leo Sjöstrand iz Stockholma, za kojim su švedske vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sumnje na sudjelovanje u organizaciji ubojstva.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, uhićenje je izvedeno kroz prozor stana jer su policajci raspolagali informacijama da bi osumnjičenik mogao biti naoružan i opasan. Mladić je svladan bez većih poteškoća. Tijekom postupanja kod njega nije pronađeno oružje, ali su policajci zatekli mobilni telefon i računalnu opremu.

Krvavi zločin u Stockholmu: Ubijena 24-godišnja trenerica

Razlozi zbog kojih je švedski državljanin završio na međunarodnoj tjeralici povezani su s ubojstvom koje je 16. listopada potreslo Stockholm. Prema sumnjama švedskih istražitelja, 18-godišnjak je putem komunikacijske aplikacije Signal stupio u kontakt s dvojicom maloljetnika, u dobi od 16 i 17 godina, te s njima dogovarao ubojstvo. Maloljetnici su najprije krenuli prema jednoj pizzeriji u Stockholmu, gdje su namjeravali pronaći svoju metu. Nakon što u tome nisu uspjeli, iste su večeri stigli do sportskog kompleksa Kämpetorpshallarna u Älvsjöu.

Ondje je vatrenim oružjem teško ranjena 24-godišnja Saba Abraham, fitness trenerica koja je radila s mladima i sudjelovala u društvenim sportskim programima. Unatoč liječničkoj pomoći, djevojka je iste večeri preminula u bolnici. Švedska policija ubrzo je privela dvojicu maloljetnika osumnjičenih za sudjelovanje u pucnjavi. Obojica su odbacila optužbe, dok motiv ubojstva još nije službeno potvrđen.

Povezuje ga se s još nekoliko ubojstava?

Prema dostupnim informacijama, švedski istražitelji 18-godišnjaka sumnjiče za poticanje maloljetnika na počinjenje ubojstva, pomaganje pri ubojstvu, nabavljanje oružja i uključivanje maloljetnika u kriminalne aktivnosti.

Pojavile su se i informacije o njegovoj mogućoj povezanosti s drugim ubojstvima na području Stockholma, no te sumnje zasad nisu službeno potvrđene. Posebnu pozornost izaziva mogućnost da je osumnjičenik povezan s kriminalnom mrežom Foxtrot, jednom od najpoznatijih organiziranih kriminalnih skupina u Švedskoj. Važno je naglasiti da njegova pripadnost toj mreži nije službeno potvrđena. Kriminalna mreža Foxtrot, čijim se vođom smatra Rawa Majid, poznat pod nadimkom “Kurdska lisica”, godinama se povezuje s nasilnim obračunima, trgovinom oružjem i angažiranjem maloljetnika za počinjenje teških kaznenih djela. Posebno zabrinjava način na koji se mlade osobe uključuju u kriminalne aktivnosti. Prema međunarodnim istraživanjima, pojedini članovi mreže putem interneta pronalaze tinejdžere kojima nude novac za izvršavanje nasilnih zadataka, uključujući ubojstva. Foxtrot se u međunarodnim izvješćima dovodi i u vezu s operacijama usmjerenima protiv izraelskih i židovskih ciljeva u Europi te s navodnom suradnjom s iranskim vlastima.

Uhićeni Šveđanin čeka izručenje, nalazi se u splitskom zatvoru

Nakon uhićenja u Splitu, 18-godišnjak je ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu, a potom izveden pred suca istrage Županijskog suda u Splitu. Određen mu je pritvor radi predaje švedskim vlastima zbog opasnosti od bijega, piše Slobodna Dalmacija.

Zanimljivo je da se osumnjičeni nije protivio izručenju Švedskoj, zbog čega sada preostaje dovršetak pravosudnog postupka i organizacija njegove predaje. Zašto je mladić doputovao upravo u Split, koliko je dugo boravio u Hrvatskoj i je li ovdje imao pomagače, zasad nije poznato. Utvrđeno je, međutim, da je koristio vlastite, autentične putne isprave.