U subotu oko 23.50 sati 27-godišnji Nepalac B. A. nožem je ubio svoj 38-godišnjeg sunarodnjaka s kojim je dijelio u hostelu u zagrebačkoj Savskoj ulici. Svemu je navodno kumovao alkohol i svađa oko konzumiranja alkohola.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, dvojica muškaraca poznavala su se dulje vrijeme, a u Hrvatskoj su radila kao dostavljači za istu tvrtku. Nakon radnog dana zajedno su pripremali večeru i konzumirali alkohol, no u jednom trenutku među njima je izbila svađa.

Svjedoci su ispričali da je sukob navodno počeo zbog alkohola, a ubijeni je, prema neslužbenim informacijama, mlađem sunarodnjaku i ranije znao prigovarati zbog toga.

Imao 1,25 promila alkohola

Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun. Osumnjičeni je tada kuhinjskim nožem ubo 38-godišnjaka u prsa, uslijed čega je muškarac preminuo na mjestu događaja.

Nakon napada 27-godišnjak je navodno sam pozvao policiju i hitnu pomoć, no unesrećenom više nije bilo spasa. Policija mu je nakon uhićenja izmjerila 1,25 promila alkohola u krvi, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja u nedjelju je kazneno prijavljen zbog ubojstva.

Na ispitivanju pred Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu osumnjičeni se branio šutnjom. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda potom mu je, na prijedlog tužiteljstva, odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Posljednja osnova određena mu je, prema navodima iz izvora, zbog njegove sklonosti konzumiranju alkohola.