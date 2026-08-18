Krvavi sukob u Dalmaciji: Francuz nakon svađe izvukao nož i muškarca ubo u prsa

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pokrenulo je istragu protiv 39-godišnjeg državljanina Francuske zbog sumnje da je sredinom kolovoza u Zadru pokušao ubiti 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Nakon ispitivanja osumnjičenika određen mu je istražni zatvor.

Prema navodima zadarskog tužiteljstva, incident se dogodio 15. kolovoza, a svemu je prethodio verbalni sukob dvojice muškaraca. Sumnja se da je tijekom prepirke 39-godišnjak posegnuo za nožem te njime ubo godinu dana starijeg muškarca u predjelu prsnog koša.

Treća osoba spriječila nastavak napada

Četrdesetogodišnjak je u napadu zadobio tešku tjelesnu ozljedu, odnosno otvorenu ranu prsnog koša. Situacija je mogla dodatno eskalirati da se između dvojice muškaraca nije umiješala treća osoba.

Prema sumnjama istražitelja, ta je osoba stala između njih i odgurnula 39-godišnjeg Francuza, čime je prekinut daljnji napad. Ozlijeđeni muškarac iskoristio je taj trenutak kako bi se udaljio s mjesta događaja i potražio pomoć.

Osumnjičen za pokušaj ubojstva

Nakon što je 39-godišnjak ispitan, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru donijelo je rješenje o provođenju istrage zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Tužiteljstvo je istodobno predložilo da mu se odredi istražni zatvor. Kao razloge naveli su opasnost od bijega, mogućnost utjecaja na svjedoke te rizik od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog tužiteljstva te je 39-godišnjem francuskom državljaninu određen istražni zatvor.