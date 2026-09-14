KRVAVI SUKOB U DALMACIJI Mladić osumnjičen za ubojstvo pušten na slobodu, evo što je sud odlučio

Novi razvoj događaja uslijedio je nakon tragedije koja se u subotu dogodila u Kominu, gdje je nakon fizičkog sukoba dvojice vozača preminuo 71-godišnji muškarac. D. V. (27) iz Ploča, kojeg se sumnjiči za kazneno djelo ubojstva, branit će se sa slobode. Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odbio je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva da mu se odredi istražni zatvor. Kako piše Dubrovački dnevnik, odluka nije pravomoćna te postoji mogućnost žalbe državnog odvjetništva.

Mora se javljati policiji svaki drugi dan

Osumnjičenom 27-godišnjaku određena je mjera opreza prema kojoj se mora svaki drugi dan javljati dežurnoj službi Policijske postaje Ploče.

Mjera može trajati sve dok za njom postoji potreba, najdulje do pravomoćnosti presude, a njezina opravdanost provjeravat će se svaka dva mjeseca. Na odluku da mu se ne odredi istražni zatvor utjecala je, među ostalim, činjenica da je riječ o profesionalnom vozaču koji dosad nije kazneno ni prekršajno proganjan. Sudac istrage zaključio je kako nema posebnih okolnosti koje bi upućivale na opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti takvo ili slično kazneno djelo.

Sukob je počeo zbog nesuglasica u prometu

Podsjetimo, tragedija se dogodila 12. rujna oko 19 sati na predjelu Marinuša u Kominu, na autobusnom stajalištu uz državnu cestu D-8. Prema rezultatima policijske kriminalističke istrage, između 71-godišnjeg i 27-godišnjeg vozača najprije je došlo do nesuglasica u prometu, nakon čega je uslijedio fizički sukob.

Mlađi vozač, prema sumnjama istražitelja, šakom je udario 71-godišnjaka u lice. Stariji muškarac potom je pao i glavom udario o kolnik te ostao bez svijesti. Hitna pomoć pružila mu je pomoć na mjestu događaja, no muškarac je preminuo tijekom transporta prema helikopteru kojim je trebao biti prevezen u KBC Split. Policija je nakon događaja uhitila 27-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. Ako mu se krivnja dokaže, za to kazneno djelo prema Kaznenom zakonu prijeti mu kazna zatvora od najmanje pet godina.

Osumnjičenika zastupa dubrovački odvjetnik Dino Hadžiomerović, a pravosudni postupak se nastavlja.