Krvavi sukob na piru u Dalmaciji: Član DP-a pod istragom zbog teškog ozljeđivanja gosta

Ispred crkve u Metkoviću se dogodio incident u kojemu je županijski vijećnik Domovinskog pokreta čašom razrezao lice Dubrovčanina, doznaje Dubrovačni dnevnik. Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, incident se dogodio za vrijeme vjenčanja, a ozlijeđenom Dubrovčaninu teže posljedice spriječile su sunčane naočale koje su zaštitile oko.

Član Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i član Domovinskog pokreta Marin Mataga sudjelovao je, prema informacijama do kojih je došao Dubrovački dnevnik, u incidentu koji se u subotu, 20. lipnja, oko 17:30 sati dogodio ispred crkve u Metkoviću.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, Mataga je bio jedan od gostiju na vjenčanju. Za vrijeme obreda, dio uzvanika nalazio se ispred crkve, među njima i Dubrovčanin čiji su podaci poznati redakciji.

Kako Dubrovački dnevnik doznaje od svjedoka događaja, Mataga je ispred crkve bio vidno alkoholiziran, izrazito neugodan i dosađivao je grupi uzvanika koja nije nazočila samom obredu, nego je stajala vani. Jedan od njih, Dubrovčanin koji je kasnije ozlijeđen, zamolio ga je da se udalji.

Nekoliko trenutaka kasnije, prema tvrdnjama svjedoka, Mataga je ponovno prišao upravo tom Dubrovčaninu, s kubom u ustima i vinskom čašom u ruci. Tada mu je, prema istim informacijama, čašom razrezao lice.

Ozlijeđeni Dubrovčanin zadobio je rezne ozljede lica i područja u blizini desnog oka. Prema informacijama Dubrovačkog dnevnika, obilno je krvario, a krv je pomogao zaustaviti jedan od uzvanika, inače medicinski tehničar. Teže posljedice, osobito ozljedu desnog oka, spriječile su sunčane naočale koje je ozlijeđeni Dubrovčanin u tom trenutku nosio. Riječ je o kvalitetnijim naočalama namijenjenima jedrenju, koje su amortizirale udarac i spriječile da razbijena čaša zahvati oko.

Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje kako se Mataga nakon incidenta nije pojavio na svadbenom slavlju, zbog čega policija nije mogla odmah utvrditi stupanj njegove alkoholiziranosti.

Osim što je član Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije, Mataga je bio i kandidat Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici na parlamentarnim izborima, gdje je osvojio 60 glasova.

Novinari Dubrovačkog dnevnika telefonski su kontaktirali Matagu koji je, samo je odgovorio kako nema pojma o čemu pričaju i prekinuo vezu.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako je Policijska postaja Metković zaprimila dojavu o navedenom događaju i da je odmah poduzela sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Potvrdili su i kako su proveli obavijesni razgovor s Matagom.

„U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice u vezi predmetnog događaja. Također, provode se konzultacije s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvom u Dubrovniku radi utvrđivanja postojanja elemenata kaznenog djela te eventualne pravne kvalifikacije. S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi više detalja o slučaju“, stoji u odgovoru na upit Dubrovačkog dnevnika.