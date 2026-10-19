Krvavi obračun usred grada: Taksista teško ozlijedili zbog nesuglasica oko vožnje, nastradao i mladić koji ga je pokušao spasiti

U središtu Zagreba u ranim jutarnjim satima nedjelje dogodio se ozbiljan fizički sukob u kojem su ozlijeđene dvije osobe. Sve je, prema informacijama policije, počelo nesuglasicama oko pružanja taksi usluge, a završilo teškim ozljedama 32-godišnjeg vozača.

Incident se dogodio u nedjelju, 18. listopada, oko 3 sata ujutro na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj nakon nesuglasica oko pružanja taksi usluge fizički je napao 32-godišnjeg taksista, stranog državljanina s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Priskočio mu u pomoć pa i sam završio u bolnici

Nakon što je taksist napadnut, u pomoć mu je priskočio 22-godišnjak, također strani državljanin s reguliranim boravkom u Hrvatskoj.

Međutim, i on je postao žrtva napada. Prema policijskim informacijama, fizički su ga napali isti nepoznati muškarac i nepoznata ženska osoba.

Nakon sukoba napadači su se udaljili s mjesta događaja.

Taksist teško ozlijeđen, policija traga za napadačima

Obojici ozlijeđenih pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

Liječnici su utvrdili da je 32-godišnji taksist zadobio teške tjelesne ozljede, dok je 22-godišnjak koji mu je pokušao pomoći lakše ozlijeđen.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala osobe koje su sudjelovale u napadu.

Za sada nisu objavljene dodatne pojedinosti o napadačima ni o tome što je točno prethodilo sukobu oko taksi usluge.