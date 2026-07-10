Krvavi obračun na Pagu: Družili su se cijelu večer, a ujutro ga je navodno izbo nožem

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za pokušaj ubojstva 21-godišnjaka u Mandrama na otoku Pagu.

Prema policijskim informacijama, dvojica muškaraca prije napada zajedno su boravila u kući mlađeg muškarca, gdje su se družili. Tijekom večeri, iz zasad neutvrđenih razloga, između njih je izbio fizički sukob.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon sukoba 21-godišnjak je otišao spavati, no policija sumnja da ga je osumnjičeni oko 8.20 sati ujutro napao nožem s namjerom da ga usmrti te mu zadao ubodnu ranu.

Teško ozlijeđeni mladić hitno je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici ubrzo su pronašli i uhitili 36-godišnjaka na adresi njegova prebivališta te ga priveli na kriminalističko istraživanje.

Tijekom očevida i pretraga kuća te drugih prostorija policija je izuzela više predmeta koji se dovode u vezu s kaznenim djelom.

Osim toga, istražitelji su pronašli više mobilnih telefona, digitalnu vagu, oko 40 grama marihuane, približno tri grama zasad nepoznate praškaste tvari te četiri tablete MDMA-a. Zbog pronađene droge kriminalističko istraživanje prošireno je i na sumnju u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Protiv 36-godišnjaka podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na pokušaj ubojstva, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Iz policije su također izvijestili kako su protiv osumnjičenog i ranijih godina više puta postupali te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela i drugih protupravnih ponašanja.