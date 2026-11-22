Težak incident dogodio se u nedjelju navečer u gradu Pagu, gdje je tijekom sukoba dvojice muškaraca jedan od njih zadobio dvije ubodne rane u predjelu prsnog koša. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar.

Kako doznaje portal 24sata, državljanin Nepala navodno je nožem napao svojeg cimera u privatnoj kući na Pagu. Incident se dogodio u nedjelju, 22. studenoga, oko 19:39 sati. Prema prvim informacijama, napadnuti muškarac zadobio je dvije ubodne rane u prsa, nakon čega je prevezen u zadarsku bolnicu.

Obojica su radila na građevini

Prema dostupnim informacijama, dvojica muškaraca u Hrvatsku su stigla zbog posla, a obojica su bila zaposlena u građevinskom sektoru. Svjedoci navode kako su na Pag došli relativno nedavno te da su već nakon dolaska konzumirali alkohol. Istodobno, prema njihovim riječima, imali su urednu dokumentaciju i potrebne dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj. Zasad nisu poznate sve okolnosti koje su prethodile sukobu, kao ni težina ozljeda napadnutog muškarca. Također, nema službene potvrde o motivu napada.

Više informacija o događaju očekuje se nakon policijskog postupanja.