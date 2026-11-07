Krvavi napad u Poljskoj: Napadač pucao na prolaznike u središtu Krakova, više mrtvih i ozlijeđenih

U središtu poljskog Krakova u subotu, 7. studenoga, dogodila se teška pucnjava u kojoj je, prema najnovijim policijskim informacijama, poginulo pet osoba, dok ih je više od deset ozlijeđeno.

Napad se dogodio nešto poslije 15 sati u blizini glavnog gradskog trga, jednog od najposjećenijih dijelova Krakova.

Prema prvim informacijama poljskih medija, napadač je iz automobila u pokretu otvorio vatru prema prolaznicima. Pucnji su odjeknuli u blizini ulice Sławkowske, a na mjesto događaja odmah su upućene brojne policijske i hitne službe.

Na glavnom gradskom trgu sletio je i helikopter hitne medicinske pomoći, dok su nadležne službe pozvale građane da izbjegavaju područje napada i sklone se na sigurno.

Među ozlijeđenima su i policijski službenici. Prema informacijama koje su objavili međunarodni mediji, policija je tijekom intervencije ranila napadača.

Motiv napada zasad nije poznat, a nadležne službe nastavljaju istragu.

WATCH: Moment shooting erupts in Krakow, Poland; multiple reported killed https://t.co/xoRWCcxqjW — Klaxon Wire (@KlaxonWire) November 7, 2026