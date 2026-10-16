Krvavi napad u osnovnoj školi u SAD-u: Tinejdžer ubio učitelja i troje djece

Najmanje četiri osobe izgubile su život u pucnjavi koja se dogodila u osnovnoj školi u američkom gradu Bendu, u saveznoj državi Oregon. Napadač je također smrtno stradao, a policija još utvrđuje okolnosti tragedije koja je potresla lokalnu zajednicu.

Prema informacijama koje su objavili američki mediji, u napadu su ubijene najmanje četiri osobe, no nadležne službe još nisu službeno potvrdile konačan broj žrtava. Nekoliko osoba je ozlijeđeno, a među njima ima i djece.

Napadač ubijen prije dolaska policije

Glasnogovornica policije Sheila Miller na konferenciji za novinare izjavila je kako je osumnjičeni već bio mrtav kada su policijske ekipe stigle na mjesto pucnjave.

Prema njezinim riječima, zasad nije poznato tko je usmrtio napadača. Istražitelji provjeravaju mogućnost da je riječ o osobi koja se slučajno zatekla u blizini škole i intervenirala tijekom napada.

Hitne službe prevezle su najmanje dvije ozlijeđene osobe u bolnicu. Njihovo zdravstveno stanje zasad nije poznato, a policija još prikuplja informacije o svim okolnostima događaja.

Školu u kojoj se dogodila pucnjava pohađa 459 učenika, od djece vrtićke dobi do učenika petog razreda.

Nasilje vatrenim oružjem veliki problem u SAD-u

Ova tragedija još je jedan u nizu slučajeva oružanog nasilja koji godinama izazivaju zabrinutost diljem Sjedinjenih Američkih Država.

SAD se suočava s izrazito visokim brojem smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem u usporedbi s drugim razvijenim državama. Procjenjuje se da se u zemlji nalazi više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika.

Pucnjave u školama posebno potresaju američku javnost te ponovno otvaraju pitanja sigurnosti učenika, dostupnosti oružja i mjera kojima bi se slične tragedije mogle spriječiti.