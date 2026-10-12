Krvavi napad u europskom gradu : Dječak (14) zapucao u školi i ranio ravnatelja i nastavnicu! Učenici sklonjeni na sigurno

Učenik u dobi od 14 godina uhićen je nakon što je u ponedjeljak ujutro u školi Lakanal u Aubagneu, nedaleko od Marseillea na jugu Francuske, vatrenim oružjem ranio ravnatelja i nastavnicu. Prema dostupnim informacijama, nijedno dijete nije ozlijeđeno, a rane koje su zadobili djelatnici škole nisu opasne po život.

Učenik devetog razreda priveden je neposredno nakon pucnjave, izjavio je gradonačelnik Aubagnea Jean-Pierre Squillari. Prema izvješćima francuskih medija, osumnjičeni ima 14 godina. Prema dosad objavljenim informacijama, učenik je u školu ušao s pištoljem, nakon čega se začulo nekoliko hitaca. Jedan od zaposlenika škole potom ga je uspio svladati, prenosi Večernji list.

Ravnatelj, star 53 godine, navodno je pogođen u nogu, dok je 37-godišnja nastavnica ranjena u bedro. Gradonačelnik je rekao da su svi učenici odmah sklonjeni na sigurno. Francuski ministar obrazovanja Édouard Geffray potvrdio je da su u pucnjavi ranjena dva djelatnika obrazovnog sustava, ravnatelj i nastavnica, te naveo da je počinitelj, prema prvim informacijama, učenik škole.

Geffray je najavio dolazak na mjesto događaja zajedno s ministrom unutarnjih poslova Laurentom Nuñezom. Prema navodima televizije BFMTV i lista Le Parisien, pucnjava zasad nije povezana s prosvjedima zbog uvjeta u školama. Okolnosti incidenta i motiv napada predmet su istrage, prenosi Večernji list.