Krvavi masakr u Krakovu: Mladić (24) ubio devetero ljudi, među njima i vlastitu obitelj, a sada je i sam preminuo

Dvadesetčeterogodišnji Michał Oksiński, koji je prekjučer na glavnom trgu u poljskom Krakovu ubio šestero ljudi i ranio još 15 osoba, preminuo je rano jutros u bolnici od posljedica teškog ranjavanja u okršaju s policijom, potvrdila je lokalna policija.

Napad se dogodio prekjučer oko 15 sati kada se Oksiński automobilom dovezao na krakovski Glavni trg te iz poluautomatske puške AR-15 otvorio vatru na prolaznike, turiste i taksiste. Ubijeno je šest osoba u dobi između 32 i 61 godine, među kojima je i jedan austrijski državljanin, dok je još 15 ljudi zadobilo ozljede.

U vojnoj opremi pucao na policajce

Nakon brze intervencije policije započela je potjera za njegovim crnim Subaruom, no Oksiński se na jednom raskrižju sudario sa zaustavljenim vozilom. Iz automobila je izašao odjeven u vojnu uniformu, kacigu, masku i taktički prsluk te zapucao na policajce. Teško je ranio dvojicu službenika, no jedan od njih ga je, unatoč vlastitim ozljedama, uspio svladati i ustrijeliti, nakon čega je napadač s ozljedama opasnima po život prevezen u bolnicu.

Tijekom istrage policija je otkrila još jedan zločin u njegovu rodnom gradu Ostrowiec Świętokrzyski, udaljenom oko dva sata vožnje od Krakova. U obiteljskom stanu pronađena su mrtva tijela njegova 52-godišnjeg oca, 51-godišnje majke i 21-godišnje sestre, koji su također usmrćeni vatrenim oružjem prije nego što je Oksiński krenuo u smrtonosni pohod na trgu.

Slučaj se vodi kao terorizam

Krakovsko državno odvjetništvo slučaj službeno vodi kao terorističko kazneno djelo. Istražitelji su tijekom noćnih pretresa u Krakovu i Ostrowiecu Świętokrzyskom u obiteljskom domu napadača pronašli i zaplijenili znatnu količinu streljiva te jedanaest komada vatrenog oružja.

Poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński izjavio je kako sve upućuje na to da je Oksiński djelovao samostalno te da je bio fasciniran krajnje desnom ideologijom i ultranacionalističkim stavovima. Mladić ranije nije imao kazneni dosje, a prema navodima poljskih medija, svake je nedjelje s ocem odlazio na lokalnu streljanu kako bi vježbao gađanje, piše Index.