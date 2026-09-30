Kruzeri preplavili Jadran: Gotovo 588 tisuća putnika u sedam mjeseci, Split drugi u Hrvatskoj

Kruzeri su u prvih sedam mjeseci 2026. godine na hrvatskom Jadranu ostvarili 413 kružnih putovanja, a na njima je bilo gotovo 588 tisuća putnika. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rastu i broj putovanja i broj putnika, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Državni zavod za statistiku

Od siječnja do srpnja ove godine u hrvatske morske luke uplovilo je ukupno 70 stranih brodova za kružna putovanja. Ostvarili su 413 putovanja, dok su u hrvatskom teritorijalnom moru proveli ukupno 957 dana.

Na kruzerima je bilo točno 587.538 putnika. U istom razdoblju prošle godine zabilježeno je 377 putovanja, 875 dana boravka te 516.218 putnika.

Gotovo 14 posto više putnika

Broj kružnih putovanja tako je u godinu dana porastao za 9,5 posto, dok je broj dana boravka kruzera povećan za 9,4 posto. Još izraženiji rast zabilježen je kod putnika, kojih je bilo 13,8 posto više nego u prvih sedam mjeseci 2025. godine.

Zanimljivo je da je istodobno broj različitih stranih brodova koji su uplovili u hrvatsko teritorijalno more pao sa 72 na 70, odnosno za 2,8 posto.

Najintenzivniji mjesec dosad bio je srpanj. Samo tijekom tog mjeseca ostvareno je 131 kružno putovanje, uz 196.389 putnika. Broj putovanja bio je oko pet posto veći nego u srpnju prošle godine, a broj putnika porastao je za 14,3 posto.

Split odmah iza Dubrovnika

Dubrovnik je i dalje uvjerljivo najposjećenija hrvatska luka kada su u pitanju strani brodovi na kružnim putovanjima. U prvih sedam mjeseci zabilježio je 305 posjeta.

Na drugom mjestu nalazi se Split sa 184 posjeta kruzera, dok je treći Zadar sa 121 posjetom. Hvar i Korčula imali su po 50 posjeta, a jednak broj zabilježen je i u Šibeniku. Državni zavod za statistiku

Velik dio kruzerskog prometa koncentriran je upravo na području južne i srednje Dalmacije. Od ukupno 413 kružnih putovanja, 46 posto ostvareno je u Dubrovačko-neretvanskoj, a 26 posto u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Te dvije županije zajedno tako čine čak 72 posto svih kružnih putovanja stranih brodova u Hrvatskoj u promatranom razdoblju.

Najviše putovanja ostvarili su brodovi koji plove pod zastavama Malte i Bahama. Na njih zajedno otpada 227 putovanja, odnosno 55 posto svih kružnih putovanja zabilježenih u prvih sedam mjeseci ove godine.