Split pod najezdom kruzera! Brojke su eksplodirale, a evo koliko je brodova uplovilo i tko je ispred nas

Hrvatska bilježi snažan rast kruzing turizma! U prvih devet mjeseci 2026. godine na stranim brodovima za kružna putovanja u hrvatske luke stiglo je gotovo milijun putnika, čak 11,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju da su Dubrovnik i Split među najposjećenijim lukama u zemlji, dok se najveći dio kružnih putovanja odvijao upravo u dvije dalmatinske županije.

Prema podacima koje je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio u četvrtak, 5. studenoga, u razdoblju od siječnja do rujna 2026. u hrvatske morske luke uplovilo je 80 stranih brodova za kružna putovanja, koji su ostvarili ukupno 677 kružnih putovanja.

Na tim brodovima bilo je čak 958.109 putnika, što je oko 100 tisuća više nego u istom razdoblju 2025. godine, kada ih je zabilježeno 858.066.

Broj kružnih putovanja porastao je za 9,9 posto, a broj putnika za 11,7 posto. Istodobno je broj stranih brodova blago smanjen, za 1,2 posto.

Strani kruzeri u hrvatskome teritorijalnom moru proveli su ukupno 1.557 dana, što je povećanje od 7,7 posto u odnosu na prošlu godinu.

Dubrovnik uvjerljivo prvi, Split na drugom mjestu

Najzanimljiviji podaci odnose se na dalmatinske luke, koje i dalje imaju ključnu ulogu u hrvatskom kruzing turizmu.

Dubrovnik je uvjerljivo najposjećenija hrvatska luka, s ukupno 505 posjeta stranih brodova za kružna putovanja u prvih devet mjeseci ove godine.

Na drugom mjestu nalazi se Split s 284 posjeta, dok je treći Zadar sa 191 posjetom.

Među sedam najposjećenijih luka nalaze se i Korčula s 95 posjeta, Hvar s 89, Rovinj s 84 te Šibenik s 81 posjetom.

Ovi podaci pokazuju koliko je Dalmacija važna za dolaske stranih kruzera, pri čemu se posebno ističu Dubrovnik i Split.

Dvije dalmatinske županije ostvarile više od 70 posto kružnih putovanja

Prema podacima DZS-a, od ukupno 677 kružnih putovanja stranih brodova, najveći udio ostvaren je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, čak 46,5 posto.

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 25,1 posto.

To znači da je u ove dvije županije ostvareno ukupno 71,6 posto svih evidentiranih kružnih putovanja stranih brodova u Hrvatskoj.

Na Zadarsku županiju otpada 12 posto, Istarsku 7,5 posto, Šibensko-kninsku 4,9 posto, a Primorsko-goransku četiri posto.

Najviše putovanja ostvarili brodovi pod zastavom Malte

U prvih devet mjeseci 2026. godine hrvatske luke posjetili su strani brodovi za kružna putovanja koji plove pod zastavama 15 zemalja.

Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Malte, ukupno 201, što čini 29,7 posto svih evidentiranih putovanja.

Slijede brodovi pod zastavama Bahama sa 174 putovanja, Norveške sa 66 te Paname s 52 putovanja.

Zanimljivo je da su brodovi pod zastavom Bahama prevezli najveći broj putnika, njih 294.569, dok su brodovi pod zastavom Malte prevezli 265.838 putnika.

Rujan donio više od 184 tisuće putnika

Samo tijekom rujna 2026. godine ostvarena su 132 kružna putovanja stranih brodova, na kojima su bila 184.523 putnika.

U odnosu na rujan prošle godine to je povećanje broja putovanja od 18,9 posto te broja putnika od 11 posto.

Najviše putnika u pojedinom mjesecu zabilježeno je u srpnju, njih 196.389, dok je u kolovozu evidentirano 186.048 putnika.

Podaci DZS-a tako potvrđuju nastavak rasta kruzing turizma u Hrvatskoj, pri čemu dalmatinske luke, predvođene Dubrovnikom i Splitom, zauzimaju vodeće pozicije.