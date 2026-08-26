Krstulović Opara: "Zahvaljujući mudroj politici mirno brodimo u zahtijevnim vremenima"

Saborski zastupnik i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara sudjelovao je u utorak na Godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, koja se održava u Zagrebu.

Konferencija je otvorena 25. kolovoza u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a nakon uvodnih obraćanja njezin radni dio zatvoren je za medije. Na otvaranju su govorili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos.

Krstulović Opara, koji je danas predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku, na konferenciji je sudjelovao kao panelist. Hrvatski sabor i posljednjih mjeseci bilježi njegov intenzivan angažman upravo na području vanjske i parlamentarne diplomacije.

"To je bio naraštaj Druge hrvatske bojišnice"

Opara je istaknuo kako se svake godine veseli susretu hrvatskih diplomata, među kojima su i brojni njegovi nekadašnji kolege iz Ministarstva vanjskih poslova s početka 1990-ih.

– Najveći broj među njima su moji kolege iz MVP-a iz ranih devedesetih prošlog stoljeća, iz onog naraštaja koji je bio Druga hrvatska bojišnica – poručio je Opara.

Riječ je o izrazu kojim Opara i ranije opisuje ulogu tadašnje hrvatske diplomacije u godinama međunarodnog priznanja i stvaranja hrvatske države. U Ministarstvu vanjskih poslova počeo je raditi 1993. godine, a bio je i polaznik prvog naraštaja Diplomatske akademije 1995. godine.

Na panelu kojem je prisustvovao ključno uvodno izlaganje održao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

– Čast mi je bila govoriti pred njima i razmijeniti mišljenja o hrvatskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te o parlamentarnoj diplomaciji kojoj svojim aktivnostima nastojim dati drugu, važniju dimenziju, i to sve u vremenu kada se mijenja međunarodni poredak i kada diplomacija mora zamijeniti ratove – naveo je Opara.

Iza zatvorenih vrata o NATO-u, BiH i sigurnosti

Poseban dio konferencije odnosio se na teme o kojima se raspravljalo bez prisutnosti javnosti.

Prema Oparinim riječima, razgovaralo se o aktualnim međunarodnim okolnostima, hrvatskoj vanjskoj politici, ulozi Hrvatske u Europskoj uniji, obrambenoj i sigurnosnoj politici, NATO-u te drugim međunarodnim organizacijama.

Jedna od tema bili su i hrvatski nacionalni interesi te položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.

– U zahtjevnim vremenima u kojima, zahvaljujući mudroj politici, mirno brodimo unatoč brojnim sigurnosnim i geopolitičkim izazovima, raspravili smo i utvrdili načela za daljnje jačanje naših nacionalnih interesa, interesa naših sunarodnjaka u BiH te za postizanje stabilnosti u ovome dijelu Europe – poručio je Opara.

Posebno je izdvojio razdoblje koje slijedi, a koje će, kako je naveo, biti obilježeno izborima u susjednim zemljama.

Opara: Hrvatska je pouzdana i odgovorna članica međunarodne zajednice

Bivši splitski gradonačelnik smatra da Hrvatska danas ima znatno snažniju međunarodnu poziciju nego u ranijim desetljećima.

– Znamo kako pridonositi miru, sigurnosti i stabilnosti u Europi i svijetu. Hrvatska je danas pouzdana i odgovorna članica međunarodne zajednice i zbog toga ova Konferencija i jest pod lupom europske javnosti – ustvrdio je Krstulović Opara.

Osim Jandrokovića, Marte Kos, Anušića i Grlića Radmana, prema Oparinim riječima sudionicima konferencije obratila se i europska povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Konferencija se nastavlja i danas, u srijedu 26. kolovoza. Na njezinu zatvaranju u 14.15 sati sudjelovat će predsjednik Vlade Andrej Plenković, što je potvrdila Vlada RH. U Zagrebu boravi i slovački ministar vanjskih i europskih poslova Juraj Blanár, s kojim će se Plenković prije završetka konferencije sastati u Banskim dvorima.