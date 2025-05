Krstulović Opara: "U Splitu pobjeđuje gospodin Šuta"

"Potpuno je jasno da u Splitu nedvojbeno pobjeđuje gospodin Šuta jer je njegov kontinuitet rasta takav da se to očituje u vrlo paničnim reakcijama aktualnog gradonačelnika koji stalno pada", kaže u Briefingu bivši gradonačelnik Splita, HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara.

"Kerum mi se nije ispričao, a nisam ni očekivao njegovu ispriku. On je pritisnut zgroženim članovima svoje stranke - od kojih su mi se neki javili i izražavali zgroženost njegovim izjavama, ali se nisu usudili to javno kazati - napravio nekakvu objavu koja bi trebala biti neka isprika. On to nije napravio da se ispriča teškim onkološkim bolesnicima koje je povrijedio. Gospodin Šuta je javno rekao da će ponuditi svoj program svima koji žele raditi za bolji Split i kazao je da su mu se javili neki vijećnici izabrani na listi gospodina Puljka koji su voljni u tome sudjelovati. Ne bih preuveličavao ulogu Kerumova četiri vijećnika kao presudne u splitskom Gradskom vijeću", govori Krstulović Opara dodajući da je u naš javni prostor ušao neprimjeren rječnik kojim je aboliran govor mržnje.

"Nisu oni mene tetošili"

"Ugledna saborska zastupnica naziva kolege iz mog saborskog kluba karcinomom društva, bandom prokletom, govori da nas sve treba pobiti, da Tito nije završio svoj posao... Mediji trebaju ignorirati takve ljude, a ne inzistirati na Kerumu. Mene su svakodnevno u kampanji potezali zbog te Kerumove grozne izjave. Primitivizam i govor mržnje moraju prolaziti kroz ozbiljne filtre i takvima ne treba dati prigodu da vide mikrofon jer zagađuju svaku kuću, svakog gledatelja. Na to sam mislio kada sam rekao da smo bolesno društvo kada se ne znamo zaštititi od takvih divljaka", poručuje Krstulović Opara.

"Ni Torcida ni Bad Blue Boysi nisu generalno problematični. Imamo pojedince koji rade probleme. Svi mi na odgovornim dužnostima smo uvijek vrlo jasno osuđivali pojedince koji su u ime neke skupine napravili problem. To je sasvim dovoljno. U svom mandatu sam imao iznimno kvalitetne odnose s Torcidom. Nisu oni mene tetošili, neki pojedinci. Imao sam rasprava s njima pa i neugodnih iskustava s nekima od njih. Međutim, kada je u koroni trebalo u tri dana iseliti bolnicu Križine i od nje napraviti kovid centar, momci iz Torcide su se odmah pojavili i iselili cijelu bolnicu i niti jedno stakalce nije puklo. Na tome sam im duboko zahvalan. Kao što su i momci iz Bad Blue Boysa kada je bio potres u Zagrebu došli pred Petrovu bolnicu i pomogli civilnoj zaštiti i liječnicima. Kada treba dati krv, oni su prvi u redu. Dakle, radimo distinkciju između same skupine i onih koji prave nered. Njih sankcionirajmo jer ih osuđuju i ostali navijači", govori Krstulović Opara.

"I danas gradonačelnik Puljak poručuje da ne dopustimo povratak korumpirane hobotnice na vlast. On implicira da sam ja razvio korupcijsku hobotnicu. Neka govori o svojim planovima. Ideal za jednog gradonačelnika je da upravlja dosadnim gradom u kojem se ne događa ništa izvanredno. Uz to gradonačelnik mora stupiti u kontakt s Vladom", naglašava Krstulović Opara dodajući da to nema veze s time vlada li nekim gradom HDZ, za što je najbolji dokaz Rijeka koja je prometno razvijenija od Zagreba, Splita i Osijeka. Uvjeren je da će Iva Rinčić biti gradonačelnica Rijeke, smatra je ugodnim iznenađenjem na nacionalnoj razini, no smatra da joj neće biti lako demontirati sustav koji 80 godina funkcionira na isti način, piše Jutarnji list.

"Svatko normalan to mora osuditi"

"U Ukrajini se ne nazire skoro primirje, a pogotovo ne trajni i pravedan mir koji bi uključivao integraciju okupiranih područja. Prema onome što čujemo od ruskog i američkog predsjednika, oni nisu na to spremni. Do mira ne može doći bez sudjelovanja SAD-a. Vjerujem da će na skorom samitu NATO-a biti naznačene glavne crte budućnosti pregovora s Putinom jer ovo što on radi zadnjih 20-ak dana je uistinu loše. Rat se intenzivirao", kaže Krtsulović Opara koji je prije nekoliko mjeseci bio u Kijevu dok je grad bio napadnut dronovima. Ljudi koji pale svijeće za poginule i mole na Majdanu i s kojima je tamo razgovarao su mu, otkriva, rekli da se nikad neće stati boriti, kao što su i ukrajinski dužnosnici odlučni u tome da sačuvaju demokraciju u svojoj zemlji.

Krstulović Opara smatra da Rusija predstavlja sigurnosnu prijetnju i drugim europskim državama jer postoji i hibridno ratovanje i brojne diverzije. Zato se, kaže, Europa mora dobro pripremiti na nestabilnosti koje dolaze s istoka.

"Treba odvojiti pravo na samoobranu Izraela od izazivanja humanitarne krize sprečavanjem dolaska humanitarne pomoći Gazi i nevjerojatno velikog stradavanja civila. Svatko normalan to mora osuditi", kaže Krstulović Opara, koji se slaže s tezom da je Izrael zbog Netanyahuove politike u velikoj mjeri izgubio simpatije Zapada. Pitamo ga bi li Hrvatska trebala priznati Palestinu?

"Koliko je zemalja priznalo Palestinu i jesu li time zaustavili ratna djelovanja?"

"Koga bi Hrvatska to trebala priznati? Tko predstavlja palestinsku državu? Koliko je zemalja priznalo Palestinu i jesu li time zaustavili ratna djelovanja? Što bi Hrvatska dobila kada bi priznala Palestinu? Nemojmo se baviti licemjerjem. Hrvatsku je EU priznala nakon što je spaljeno pola države, uništen Vukovar i ubijene tisuće ljudi, a oslobodili smo se sami tri godine nakon toga. Gesta priznavanja ne donosi ništa ako ne riješimo problem. Hrvatska će priznati Palestinu u trenutku kada dođe do kvalitetnog dogovora koji će razriješiti probleme ljudi koji svakodnevno ginu i nemaju hrane i kada to budu napravile istaknute zemlje NATO-a i zapadne Europe, a one to nisu napravile jer ne žele biti licemjerne", zaključuje Krstulović Opara.

