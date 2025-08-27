Krstulović Opara u Kopenhagenu: "Ukrajina se bori i za našu slobodu"

Saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara sudjelovao je u raspravama europskih parlamentaraca u Kopenhagenu, gdje se razgovaralo o budućnosti Europe, odnosima prema Washingtonu i Moskvi, budućnosti Ukrajine te "europskom pravednom i održivom miru koji ne priznaje agresiju i otimanje zemlje".

"Raspravljao sam na hrvatskome i na engleskome jeziku u dvije rasprave, poručio je Krstulović Opara, dodajući kako je hrvatski koristio "kako bi me bolje razumjeli promatrači sa Zapadnog Balkana".

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"To je prilično uzrujalo nazočnog ćacija koji je svojom galamom zaradio sendvič od Vučića"

U svom obraćanju, istaknuo je problem položaja Hrvata u BiH. "Ukazao sam na neravnopravnost Hrvata u BiH, na maligni utjecaj Srbije i Rusije na BiH i Crnu Goru koja postaje balkanska Bjelorusija i na neodrživost stanja u Srbiji i nestabilnost koja je prouzročena desetomjesečnim prosvjedima koji postaju nasilni 'građanski rat' – citirao sam Novaka Đokovića."

Prema njegovim riječima, izjava je izazvala burne reakcije. "To je prilično uzrujalo nazočnog ćacija koji je svojom galamom zaradio sendvič od Vučića, a kojemu je moj kolega Đačić majstorski odgovorio i sprašio budalu gdje mu je i mjesto."

Krstulović Opara navodi i da su mu proeuropski kolege iz Crne Gore i BiH zahvaljivali "na potpori kao i na ustrajnoj politici koju vodi hrvatska Vlada koja mentorira susjedne zemlje na njihovu putu u EU".

Govoreći na engleskom jeziku, naglasio je i svoj nedavni posjet Kijevu. "Jučer sam se vratio iz Kijiva i susreta s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, predsjednikom Verhovne Rade Stefančukom, kolegama zastupnicima i ministrima, ali i brojnim građanima s kojima sam se na Majdanu pomolio za poginule vojnike koji su branili svoju zemlju."

"Uz Božju pomoć"

U tom kontekstu, pozvao je kolege zastupnike da izvrše pritisak na svoje vlade kako bi se otvorili pregovori o članstvu Ukrajine u Europskoj uniji. "To je pitanje iz kojeg je jasno tko je i tko nije za Ukrajinu i njenu slobodu. Ili jeste ili niste. Dosta više ponavljanja istih rečenica. Djelujte, zovite i pritišćite svoje vlade i ministre."

Zastupnik je zaključio: "Ukrajina se hrabro bori za svoju slobodu, a to je i borba za našu slobodu. Idemo dalje. Do mira. Uz Božju pomoć. Slava Ukrajini."