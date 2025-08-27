Krstulović Opara u Kopenhagenu: "Ukrajina se bori i za našu slobodu"

Saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara sudjelovao je u raspravama europskih parlamentaraca u Kopenhagenu, gdje se razgovaralo o budućnosti Europe, odnosima prema Washingtonu i Moskvi, budućnosti Ukrajine te "europskom pravednom i održivom miru koji ne priznaje agresiju i otimanje zemlje".
"Raspravljao sam na hrvatskome i na engleskome jeziku u dvije rasprave, poručio je Krstulović Opara, dodajući kako je hrvatski koristio "kako bi me bolje razumjeli promatrači sa Zapadnog Balkana".
"To je prilično uzrujalo nazočnog ćacija koji je svojom galamom zaradio sendvič od Vučića"
U svom obraćanju, istaknuo je problem položaja Hrvata u BiH. "Ukazao sam na neravnopravnost Hrvata u BiH, na maligni utjecaj Srbije i Rusije na BiH i Crnu Goru koja postaje balkanska Bjelorusija i na neodrživost stanja u Srbiji i nestabilnost koja je prouzročena desetomjesečnim prosvjedima koji postaju nasilni 'građanski rat' – citirao sam Novaka Đokovića."
Prema njegovim riječima, izjava je izazvala burne reakcije. "To je prilično uzrujalo nazočnog ćacija koji je svojom galamom zaradio sendvič od Vučića, a kojemu je moj kolega Đačić majstorski odgovorio i sprašio budalu gdje mu je i mjesto."
Krstulović Opara navodi i da su mu proeuropski kolege iz Crne Gore i BiH zahvaljivali "na potpori kao i na ustrajnoj politici koju vodi hrvatska Vlada koja mentorira susjedne zemlje na njihovu putu u EU".
Govoreći na engleskom jeziku, naglasio je i svoj nedavni posjet Kijevu. "Jučer sam se vratio iz Kijiva i susreta s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, predsjednikom Verhovne Rade Stefančukom, kolegama zastupnicima i ministrima, ali i brojnim građanima s kojima sam se na Majdanu pomolio za poginule vojnike koji su branili svoju zemlju."
"Uz Božju pomoć"
U tom kontekstu, pozvao je kolege zastupnike da izvrše pritisak na svoje vlade kako bi se otvorili pregovori o članstvu Ukrajine u Europskoj uniji. "To je pitanje iz kojeg je jasno tko je i tko nije za Ukrajinu i njenu slobodu. Ili jeste ili niste. Dosta više ponavljanja istih rečenica. Djelujte, zovite i pritišćite svoje vlade i ministre."
Zastupnik je zaključio: "Ukrajina se hrabro bori za svoju slobodu, a to je i borba za našu slobodu. Idemo dalje. Do mira. Uz Božju pomoć. Slava Ukrajini."