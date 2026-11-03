Krstulović Opara se javio s Poljuda: "Ne moš istirat južnjačku narav ni kad mora bit u loži"

Tisuće ljudi oprostile su se od Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu, a među okupljenima bio je i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je posljednji ispraćaj legendarnog pjevača pratio iz svečane lože.

Nakon oproštaja Krstulović Opara na Facebooku je podijelio fotografiju s Poljuda, uz kratku poruku napisanu u prepoznatljivom dalmatinskom duhu.

„Ne moš istirat južnjačku narav ni kad mora bit u loži... Fala Ti Mišo šta smo ovakvi...”, napisao je bivši gradonačelnik.