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Krstulović Opara se javio s Poljuda: "Ne moš istirat južnjačku narav ni kad mora bit u loži"

Pogledajte što je poručio nakon Mišina ispraćaja

Tisuće ljudi oprostile su se od Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu, a među okupljenima bio je i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je posljednji ispraćaj legendarnog pjevača pratio iz svečane lože.

Nakon oproštaja Krstulović Opara na Facebooku je podijelio fotografiju s Poljuda, uz kratku poruku napisanu u prepoznatljivom dalmatinskom duhu.

„Ne moš istirat južnjačku narav ni kad mora bit u loži... Fala Ti Mišo šta smo ovakvi...”, napisao je bivši gradonačelnik.

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