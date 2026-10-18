Krstulović Opara oglasio se o objavi fotografija osumnjičenih: 'Ovo nije dobro, ozračje nije dobro. Trebamo svi spustit balun na zemlju'

Krstulović Opara naveo je kako su mu prijatelji, pravnici i dobronamjernici pojasnili da je objavljivanje podataka i fotografija osoba za kojima se traga opravdano.

"Prijatelji, pravnici i dobronamjernici su mi pojasnili da objava podataka i slika bjegunaca je opravdana. Slažem se s time ukoliko je to rješenje za privođenje osumnjičenih", napisao je bivši gradonačelnik.

Ipak, naglasio je kako to ne mijenja njegov raniji stav o načinu na koji se cijeli slučaj odvija u javnosti.

"Moje slaganje s time ipak ne negira moje navode iz prethodne objave u kojoj ističem tu praksu kao meni neprihvatljivu", poručio je.

Posebno je naglasio kako nema dvojbe da osobe odgovorne za sporne povike moraju snositi posljedice.

"Dakle, da bude jasno, ljudi koji su vodili i uzvikivali one užasne pronacističke i antižidovske poruke, moraju odgovarati i moraju biti privedeni."

'Hodam gradom, razgovaram, slušam i osluškujem i nije mi dobro'

Unatoč tome, smatra da objavljivanje fotografija i imena osumnjičenih u aktualnoj atmosferi dodatno podiže tenzije.

"Njihove slike i imena u ovoj kampanji prethodnih dana zbog skandala prije i za vrijeme utakmice, stvaraju ozračje hajke, kako sam je u prethodnoj objavi nazvao", napisao je.

Dodao je kako se protivi javnim optužbama prije sudskog postupka te pozvao na smirivanje situacije.

"I zato ponavljam i molim da razumijete moju prethodnu objavu. Ovo nije dobro, ozračje nije dobro i 'trebamo svi spustit balun na zemlju'. Hodam gradom, razgovaram, slušam i osluškujem i nije mi dobro. Nije."

Izrazio je i nadu da će se osobe koje policija traži same odlučiti suočiti s odgovornošću.

"Kada se smiri kampanja u javnosti, valjda će i ovi koji bježe shvatit da im je to loše i da trebaju odgovarat."

Na kraju je upozorio da bi se takva praksa mogla proširiti i na druge slučajeve.

"Ne bih da ubuduće moramo gledat u javnosti slike ostalih osumnjičenih. Otvaranjem te spirale ne ćemo društvo učiniti boljim i sigurnijim", zaključio je.

Ranije poručio: 'Uspostavljaju se novi opasni standardi'

Podsjetimo, Krstulović Opara ranije danas objavio je znatno oštriju reakciju na objavljivanje fotografija osoba koje policija traži.

"Objavom fotografija ljudi koje traži policija zbog nereda / neukusnih i neprihvatljivih uzvika prije i za vrijeme utakmice u Splitu, uspostavljaju se novi opasni standardi u javnom prostoru", napisao je.

Posebno je problematizirao činjenicu da osobe čije su fotografije objavljene još nisu osuđene.

"Oni nisu osuđeni ali im se slike i imena objavljuju! A ova objava je de facto tjeralica. Neprihvatljivo!", poručio je.

Istodobno je naglasio da je odmah osudio pronacističke i antižidovske uzvike, ali da to ne znači kako podržava, kako je naveo, moguću hajku na osumnjičene.

U objavi je spomenuo i druge osumnjičenike i optuženike, upozoravajući na moguće dvostruke kriterije u javnom prostoru.

"Netko se ozbiljno ruga s procedurom i regulama. Netko si uzima za pravo suditi prije dovršene istrage, optužnice i suđenja. Nije dobro!!!", zaključio je u svojoj prvoj objavi.