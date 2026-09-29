Krstulović Opara o veličanju Ratka Mladića: "To je uvreda žrtvama i suprotno vrijednostima EU-a"

Bivši splitski gradonačelnik i aktualni predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara objavio je svoje izlaganje o proširenju Europske unije, odnosu prema zemljama Zapadnog Balkana te kriterijima koje države kandidatkinje moraju ispuniti na europskom putu.

Krstulović Opara naglasio je kako proces proširenja mora ostati utemeljen na zaslugama, ali i imati potporu građana država kandidatkinja. "Naše je stajalište vrlo jasno: proširenje mora ostati proces utemeljen na zaslugama, ali istodobno mora imati i potporu stanovništva. Ranije smo čuli podatak o 96-postotnoj potpori u Albaniji, to je važna činjenica. Međutim, kod proširenja ne mogu postojati prečaci. Ne može biti političkog pogodovanja. Ali isto tako ne smije biti ni dvostrukih mjerila", poručio je Krstulović Opara. Prema podacima Hrvatskog sabora, Krstulović Opara trenutačno obnaša dužnost predsjednika Odbora za vanjsku politiku, a Hrvatska u svojim nastupima podržava europsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana uz naglasak na ispunjavanje kriterija pristupanja.

"Zapadni Balkan ne može ostati geopolitička siva zona"

Posebno je upozorio na sigurnosnu i geopolitičku važnost stabilnosti hrvatskog susjedstva. "Vrlo dobro znamo što znači nestabilnost u našem susjedstvu. Zapadni Balkan ne može ostati geopolitička siva zona", naveo je.

Sličnu je poruku Krstulović Opara iznio i ranije na međuparlamentarnom sastanku u Bruxellesu, kada je istaknuo hrvatski interes za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju te važnost stabilnog i prosperitetnog susjedstva.

U nastavku objave osvrnuo se i na odnos država kandidatkinja prema ratnoj prošlosti, pri čemu je posebno govorio o Srbiji i Crnoj Gori. "Članstvo u Europskoj uniji može preobraziti države, ali istinska preobrazba zahtijeva i iskren odnos prema prošlosti. Veličanje osuđenog ratnog zločinca, kakvom smo svjedočili u Srbiji na sprovodu Ratka Mladića, bilo je uvreda njegovim žrtvama i u suprotnosti je s vrijednostima Europske unije, kojoj Srbija teži pristupiti", poručio je Krstulović Opara.

Osvrnuo se potom i na događaje u Skupštini Crne Gore te predsjednika tamošnjeg parlamenta Andriju Mandića.

"U tom kontekstu duboko nas žalosti nedavno nepoštovanje parlamentarnih i demokratskih procedura u Skupštini Crne Gore, gdje je onemogućena rasprava o odgovornosti predsjednika Skupštine Andrije Mandića u vezi s veličanjem Ratka Mladića. To je za duboko žaljenje i predstavlja ozbiljnu prepreku napretku Crne Gore na njezinu putu prema Europskoj uniji", naveo je.

Hrvatski i crnogorski parlamentarci i ranije su službeno razgovarali o otvorenim pitanjima između dviju država te europskom putu Crne Gore.

"Ovo nije i ne može biti bilateralno nego univerzalno pitanje"

Krstulović Opara poručio je kako Crna Gora na europskom putu mora pokazati predanost dobrosusjedskim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja i procesuiranju ratnih zločina. "Na tom putu Crna Gora mora pokazati istinsku predanost dobrosusjedskim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja i suočavanju s odgovornošću za agresiju protiv moje zemlje prije trideset i pet godina kao i procesuiranju ratnih zločina. Ovo nije i ne može biti bilateralno nego univerzalno pitanje", zaključio je Andro Krstulović Opara.