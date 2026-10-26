Krstulović Opara o izborima u Srbiji: "1.725? Bez tog odgovora nema razgovora"

Saborski zastupnik HDZ-a i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara komentirao je rezultate jučerašnjih parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima je pobjedu odnijela Studentska lista, porazivši listu poznatog SNS-ovog lidera Aleksandra Vučića.

Krstulović Opara oglasio se na Facebooku kratkom, ali znakovitom porukom kojom je podsjetio na jedno od najvažnijih neriješenih pitanja u odnosima Hrvatske i Srbije. "1.725? Za početak bilo kakvog razgovora. 1725? Bez tog odgovora nema razgovora", napisao je Krstulović Opara.

Hrvatska još traga za 1725 osoba iz Domovinskog rata

Broj koji je spomenuo bivši splitski gradonačelnik odnosi se na 1.725 nestalih i smrtno stradalih osoba iz Domovinskog rata za kojima Hrvatska još uvijek traga. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, među njima je 1.341 osoba nestala tijekom rata te 384 smrtno stradale osobe čije mjesto ukopa još nije poznato.

Najveći broj neriješenih slučajeva odnosi se na Vukovarsko-srijemsku županiju, ukupno 446 osoba, od čega se njih 320 odnosi na Vukovar i okolna naselja. Tijekom dosadašnjeg procesa potrage u Hrvatskoj je otkriveno više od 150 masovnih i više od 1.300 pojedinačnih grobnica. Ekshumirani su posmrtni ostaci 5.297 osoba, a identificirano ih je 84,4 posto.